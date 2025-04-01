Назначена дата суда по делу об убийстве Шерзата Болата

Назначена дата начала судебного разбирательства по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. Как сообщили в пресс-службе суда Алматинской области, предварительные слушания состоятся 10 апреля 2025 года, сообщает Lada.kz

Шерзат Болат. Фото: instagram.com/kris.p.karasai

Где и когда пройдут слушания

Судебное заседание пройдет в здании областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам, расположенном в городе Талдыкорган по адресу: ул. Каблиса Жырау, дом 65. Начало слушания — в 12:00.

Судебный процесс будет открытым.

Что известно о деле

Напомним, трагедия произошла в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре. Жертвой стал 16-летний подросток Шерзат Болат. В рамках расследования были задержаны 11 подозреваемых.

В декабре того же года на окраине Талгара было найдено тело дяди Шерзата. По предварительной версии, мужчина покончил с собой. Позже полиция опубликовала его предсмертную переписку с родственником.

Конфликт на похоронах

Во время похорон дяди Шерзата произошел инцидент: был задержан отец погибшего подростка — Каржаубай Нурымов. Его арестовали на 15 суток по статье "хулиганство". Вместе с ним была задержана его сестра, еще одну родственницу оштрафовали на 74 тысячи тенге. После освобождения Нурымов записал видеообращение.

Видео из СИЗО: новый поворот

В феврале в интернете распространилось видео, на котором группа мужчин отмечает день рождения, предположительно находясь в местах лишения свободы. По словам автора публикации, на кадрах запечатлены подозреваемые по делу Шерзата Болата. В МВД прокомментировали инцидент, пообещав провести проверку.