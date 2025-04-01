Со 2 апреля должникам-автовладельцам будет начисляться пеня за каждый день просрочки

Со 2 апреля 2025 года в Казахстане начнется рассылка уведомлений для тех автовладельцев, кто не успел своевременно уплатить налог на транспорт за 2024 год. Как сообщает портал Finratings.kz со ссылкой на Uchet.kz , должникам будет начисляться пеня — за каждый день просрочки, передает Lada.kz

Фото: astana.gov.kz

Крайний срок — 1 апреля 2025 года

Уплата транспортного налога за 2024 год для физических лиц должна быть произведена не позднее 1 апреля 2025 года. Налог рассчитывается самостоятельно — воспользоваться можно онлайн-калькулятором на сайте Комитета государственных доходов или через приложение e-Salyq Azamat (раздел «Калькуляторы»).

Как рассчитывается транспортный налог

Сумма налога зависит от объема двигателя автомобиля и базовой ставки — месячного расчетного показателя (МРП), который ежегодно индексируется. В 2024 году величина МРП составляет 3 692 тенге.

Примеры расчета налога:

Легковые авто с двигателем до 3 000 см³

Ставка налога варьируется от 1 до 9 МРП — от 3 692 до 33 228 тенге.

Автомобили с двигателем от 3 000 до 4 000 см³, ввезенные до 2014 года До 4 000 см³ — 15 МРП (55 380 тенге) Свыше 4 000 см³ — 117 МРП (431 964 тенге)

Автомобили с двигателем свыше 3 000 см³, произведенные или ввезенные после 2013 года

Ставки колеблются от 35 до 200 МРП — от 129 220 до 738 400 тенге.

Доплата за превышение объема двигателя

Если объем двигателя превышает 1 500 см³, применяется дополнительный расчет:

+7 тенге за каждый "лишний" см³.

Пример:

Для автомобиля с объемом 2 799 см³:

Базовая ставка — 9 МРП = 33 228 тенге

Превышение: 2 799 – 2 500 = 299 см³

Доплата: 299 × 7 = 2 093 тенге

Итоговый налог: 35 321 тенге

Как и где оплатить

Оплату можно произвести в банках или через банкоматы по месту жительства. Для проведения платежа понадобятся:

VIN-код автомобиля (17 символов)

Код бюджетной классификации (КБК): 104402

Код налогового платежа (КНП): 911 — основной налог 912 — пеня



Если автомобиль отсутствует (например, угнан), необходимо документально подтвердить этот факт в налоговом органе.

Что грозит за неуплату

С 2 апреля начинается начисление пени за каждый день просрочки. Через 30 рабочих дней после истечения срока уплаты автовладелец получит официальное уведомление о задолженности. Если и после этого платеж не будет внесен, последуют: