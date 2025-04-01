Полицейского нашли мертвым в арендованной квартире в Таразе

В социальных сетях активно распространяется информация о трагическом инциденте, произошедшем в Таразе. По предварительным данным, в одной из посуточно арендуемых квартир города было обнаружено тело 34-летнего мужчины - сотрудника полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: Vlast.kz/ Жанар Каримова

Предположительно, он покончил с собой через повешение.

Реакция полиции

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области. Там подтвердили факт смерти сотрудника правоохранительных органов.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

На месте работает следственная группа

Сообщается, что на место происшествия незамедлительно прибыли руководство Департамента полиции, а также следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится весь комплекс необходимых мероприятий для установления точных обстоятельств и причин произошедшего.