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01.04.2025, 07:16

Казахстанцы больше не смогут проводить банковские операции через VPN

Новости Казахстана 0 1 068

С 8 апреля 2025 года банки в Казахстане начнут приостанавливать операции, проведённые через VPN и нестандартные IP-адреса. Нововведение направлено на усиление финансовой безопасности и борьбу с мошенничеством, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Усиление контроля за онлайн-операциями

Согласно новым правилам, вступающим в силу 8 апреля, казахстанские банки смогут блокировать или временно приостанавливать транзакции физических лиц, если система зафиксирует подозрительную активность. В частности, речь идет о следующих случаях:

  • использование VPN-сервисов;

  • вход с нестандартных или подозрительных IP-адресов;

  • геолокации, нехарактерные для обычной активности клиента;

  • попытки входа с ранее неиспользуемых устройств.

Причины нововведений

Как объясняет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), эти меры разработаны для противодействия новым схемам мошенничества. Особенно это касается так называемого «дроппинга» — когда пользователь осознанно или случайно участвует в сомнительных финансовых операциях, становясь частью незаконных схем.

Что будет считаться подозрительной активностью

Финансовые учреждения будут обращать внимание на следующие факторы:

  • резкое изменение геопозиции клиента;

  • проведение операций с новых, неавторизованных устройств;

  • нетипичная активность в ночное время;

  • частая смена получателей при переводах;

  • использование VPN и резкая смена IP-адреса — особенно в совокупности с другими аномалиями.

В случае выявления подобных признаков система автоматически инициирует дополнительную проверку, а транзакция может быть временно заморожена до подтверждения личности пользователя.

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