Казахстанцы больше не смогут проводить банковские операции через VPN

С 8 апреля 2025 года банки в Казахстане начнут приостанавливать операции, проведённые через VPN и нестандартные IP-адреса. Нововведение направлено на усиление финансовой безопасности и борьбу с мошенничеством, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Усиление контроля за онлайн-операциями

Согласно новым правилам, вступающим в силу 8 апреля, казахстанские банки смогут блокировать или временно приостанавливать транзакции физических лиц, если система зафиксирует подозрительную активность. В частности, речь идет о следующих случаях:

использование VPN-сервисов;

вход с нестандартных или подозрительных IP-адресов;

геолокации, нехарактерные для обычной активности клиента;

попытки входа с ранее неиспользуемых устройств.

Причины нововведений

Как объясняет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), эти меры разработаны для противодействия новым схемам мошенничества. Особенно это касается так называемого «дроппинга» — когда пользователь осознанно или случайно участвует в сомнительных финансовых операциях, становясь частью незаконных схем.

Что будет считаться подозрительной активностью

Финансовые учреждения будут обращать внимание на следующие факторы:

резкое изменение геопозиции клиента;

проведение операций с новых, неавторизованных устройств;

нетипичная активность в ночное время;

частая смена получателей при переводах;

использование VPN и резкая смена IP-адреса — особенно в совокупности с другими аномалиями.

В случае выявления подобных признаков система автоматически инициирует дополнительную проверку, а транзакция может быть временно заморожена до подтверждения личности пользователя.