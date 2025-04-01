Казахстанцы больше не смогут проводить банковские операции через VPN

С 8 апреля 2025 года банки в Казахстане начнут приостанавливать операции, проведённые через VPN и нестандартные IP-адреса. Нововведение направлено на усиление финансовой безопасности и борьбу с мошенничеством, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Согласно новым правилам, вступающим в силу 8 апреля, казахстанские банки смогут блокировать или временно приостанавливать транзакции физических лиц, если система зафиксирует подозрительную активность. В частности, речь идет о следующих случаях:
использование VPN-сервисов;
вход с нестандартных или подозрительных IP-адресов;
геолокации, нехарактерные для обычной активности клиента;
попытки входа с ранее неиспользуемых устройств.
Как объясняет Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), эти меры разработаны для противодействия новым схемам мошенничества. Особенно это касается так называемого «дроппинга» — когда пользователь осознанно или случайно участвует в сомнительных финансовых операциях, становясь частью незаконных схем.
Финансовые учреждения будут обращать внимание на следующие факторы:
резкое изменение геопозиции клиента;
проведение операций с новых, неавторизованных устройств;
нетипичная активность в ночное время;
частая смена получателей при переводах;
использование VPN и резкая смена IP-адреса — особенно в совокупности с другими аномалиями.
В случае выявления подобных признаков система автоматически инициирует дополнительную проверку, а транзакция может быть временно заморожена до подтверждения личности пользователя.
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