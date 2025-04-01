Казахстанцы могут вернуть деньги из ликвидированных банков

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) напомнил, что вкладчики ликвидированных финансовых организаций по-прежнему имеют право на возмещение, несмотря на то, что стандартные сроки обращений уже истекли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Даже после завершения официальных сроков подачи заявлений, у клиентов банков, находящихся в стадии ликвидации, сохраняется шанс получить компенсацию по депозитам — при наличии уважительных причин.
На текущий момент в списке банков второго уровня, находящихся в процессе ликвидации, числятся девять организаций, в том числе:
Tengri Bank
Capital Bank Kazakhstan
Asia Credit Bank
Банк Астаны
а также другие учреждения финансового сектора.
Как сообщили в КФГД, после завершения сроков выплат, все невостребованные вклады были автоматически переведены на индивидуальные пенсионные счета клиентов в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).
Однако это не означает окончательную потерю средств: вкладчики по-прежнему могут претендовать на денежную компенсацию, если своевременное обращение было невозможно по уважительным причинам.
Согласно правилам, предусмотренным законодательством, заявитель может восстановить срок подачи заявления, если у него имелись следующие уважительные обстоятельства:
прохождение срочной или контрактной военной службы;
длительное пребывание за пределами страны;
оформление наследства;
нахождение в местах лишения свободы;
другие исключительные случаи, признанные уважительными по решению суда.
Для подтверждения причин необходимо предоставить соответствующие документы: например, справку из военкомата, паспорт с отметками о пересечении границы или решение суда.
По данным на 1 марта 2025 года, КФГД произвел дополнительные выплаты более чем на 60 миллионов тенге в пользу 40 вкладчиков, которые предоставили доказательства уважительных причин пропуска срока. Это говорит о том, что процедура реально работает и позволяет вернуть сбережения даже спустя время.
Чтобы воспользоваться правом на получение компенсации, необходимо:
Обратиться в КФГД с письменным заявлением.
Приложить документы, подтверждающие наличие уважительной причины.
Дождаться индивидуального рассмотрения и решения фонда.
Более подробная информация о правилах обращения, формах заявлений и списке необходимых документов размещена на официальном сайте КФГД.
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