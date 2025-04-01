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01.04.2025, 07:38

Казахстанцы могут вернуть деньги из ликвидированных банков

Новости Казахстана 0 405

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) напомнил, что вкладчики ликвидированных финансовых организаций по-прежнему имеют право на возмещение, несмотря на то, что стандартные сроки обращений уже истекли, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Finratings.kz.

 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Даже после завершения официальных сроков подачи заявлений, у клиентов банков, находящихся в стадии ликвидации, сохраняется шанс получить компенсацию по депозитам — при наличии уважительных причин.

Банки, находящиеся в стадии ликвидации

На текущий момент в списке банков второго уровня, находящихся в процессе ликвидации, числятся девять организаций, в том числе:

  • Tengri Bank

  • Capital Bank Kazakhstan

  • Asia Credit Bank

  • Банк Астаны

  • а также другие учреждения финансового сектора.

Что стало с невостребованными средствами?

Как сообщили в КФГД, после завершения сроков выплат, все невостребованные вклады были автоматически переведены на индивидуальные пенсионные счета клиентов в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Однако это не означает окончательную потерю средств: вкладчики по-прежнему могут претендовать на денежную компенсацию, если своевременное обращение было невозможно по уважительным причинам.

Какие причины признаются уважительными?

Согласно правилам, предусмотренным законодательством, заявитель может восстановить срок подачи заявления, если у него имелись следующие уважительные обстоятельства:

  • прохождение срочной или контрактной военной службы;

  • длительное пребывание за пределами страны;

  • оформление наследства;

  • нахождение в местах лишения свободы;

  • другие исключительные случаи, признанные уважительными по решению суда.

Для подтверждения причин необходимо предоставить соответствующие документы: например, справку из военкомата, паспорт с отметками о пересечении границы или решение суда.

Уже выплачено более 60 миллионов тенге

По данным на 1 марта 2025 года, КФГД произвел дополнительные выплаты более чем на 60 миллионов тенге в пользу 40 вкладчиков, которые предоставили доказательства уважительных причин пропуска срока. Это говорит о том, что процедура реально работает и позволяет вернуть сбережения даже спустя время.

Как подать заявление на компенсацию?

Чтобы воспользоваться правом на получение компенсации, необходимо:

  1. Обратиться в КФГД с письменным заявлением.

  2. Приложить документы, подтверждающие наличие уважительной причины.

  3. Дождаться индивидуального рассмотрения и решения фонда.

Более подробная информация о правилах обращения, формах заявлений и списке необходимых документов размещена на официальном сайте КФГД.

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