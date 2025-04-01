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01.04.2025, 08:20

«Помогите, я мать!» — как казахстанцев разводят на жалость и деньги

Новости Казахстана 0 587

Мошенники в Казахстане придумали новый способ обмана пользователей социальных сетей. На этот раз они маскируются под матерей-одиночек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и апеллируют к состраданию аудитории, сообщает Lada.kz

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По данным канала aqparatsaqsysy, в казахстанском сегменте соцсетей набирает обороты опасная схема, рассчитанная на доверчивых и эмоционально восприимчивых людей — прежде всего на родителей, особенно женщин.

Как работает обман

Аферисты создают фальшивые аккаунты в социальных сетях, выдавая себя за молодых матерей, которых бросил мужчина после рождения ребенка. Эти "мамочки" якобы остались без поддержки и средств к существованию.

Публикации сопровождаются слезливыми историями и, нередко, фотографиями младенцев, взятыми из интернета. Иногда страницы и вовсе не содержат изображений, но эмоциональный посыл сообщений остается сильным.

Такие аккаунты активно комментируют посты в популярных пабликах, посвященных родительству. Их цель — вызвать сочувствие и подтолкнуть пользователей к переводу денег.

Психологический расчет

Мошенники делают ставку на то, что пользователям проще отправить 1–2 тысячи тенге, чем покупать и лично передавать продукты или детское питание. Эмоционально оформленные сообщения создают впечатление искренности, что усиливает эффект доверия и жалости.

Как распознать мошенников

aqparatsaqsysy предлагает несколько простых, но эффективных способов, чтобы не попасться на удочку лжематерей:

  • Попросите адрес для передачи помощи. Реальная мама в нужде охотно примет конкретную помощь, а не только деньги.

  • Обратите внимание на молчание. Если ваш вопрос об адресе или встрече игнорируют, но на просьбу перевода сразу отвечают — это тревожный сигнал.

  • Напишите с другого аккаунта. Если мошенники снова быстро просят перевести деньги — это подтверждает их намерения.

  • Проверьте реакцию на личную встречу. Если вы предложите привезти смесь лично и в ответ получите тишину — это явный признак обмана.

  • Импровизируйте проверку. Например, спустя час после общения напишите, что уже приехали по адресу. Отсутствие ответа — ещё одно подтверждение мошенничества.

Как безопасно помочь тем, кто действительно в беде

Если у вас возникли сомнения, но вы всё же хотите помочь:

  • Обратитесь в проверенные благотворительные организации или родительские сообщества с хорошей репутацией.

  • Попросите видеосвязь или документы, подтверждающие сложную ситуацию.

  • Предлагайте конкретную помощь: продукты, одежду, медикаменты — а не переводы на карту.

Будьте внимательны и не позволяйте манипулировать вашими чувствами — именно на этом строится подобная схема обмана.

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