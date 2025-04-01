«Помогите, я мать!» — как казахстанцев разводят на жалость и деньги

Мошенники в Казахстане придумали новый способ обмана пользователей социальных сетей. На этот раз они маскируются под матерей-одиночек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и апеллируют к состраданию аудитории, сообщает Lada.kz
По данным канала aqparatsaqsysy, в казахстанском сегменте соцсетей набирает обороты опасная схема, рассчитанная на доверчивых и эмоционально восприимчивых людей — прежде всего на родителей, особенно женщин.
Аферисты создают фальшивые аккаунты в социальных сетях, выдавая себя за молодых матерей, которых бросил мужчина после рождения ребенка. Эти "мамочки" якобы остались без поддержки и средств к существованию.
Публикации сопровождаются слезливыми историями и, нередко, фотографиями младенцев, взятыми из интернета. Иногда страницы и вовсе не содержат изображений, но эмоциональный посыл сообщений остается сильным.
Такие аккаунты активно комментируют посты в популярных пабликах, посвященных родительству. Их цель — вызвать сочувствие и подтолкнуть пользователей к переводу денег.
Мошенники делают ставку на то, что пользователям проще отправить 1–2 тысячи тенге, чем покупать и лично передавать продукты или детское питание. Эмоционально оформленные сообщения создают впечатление искренности, что усиливает эффект доверия и жалости.
aqparatsaqsysy предлагает несколько простых, но эффективных способов, чтобы не попасться на удочку лжематерей:
Попросите адрес для передачи помощи. Реальная мама в нужде охотно примет конкретную помощь, а не только деньги.
Обратите внимание на молчание. Если ваш вопрос об адресе или встрече игнорируют, но на просьбу перевода сразу отвечают — это тревожный сигнал.
Напишите с другого аккаунта. Если мошенники снова быстро просят перевести деньги — это подтверждает их намерения.
Проверьте реакцию на личную встречу. Если вы предложите привезти смесь лично и в ответ получите тишину — это явный признак обмана.
Импровизируйте проверку. Например, спустя час после общения напишите, что уже приехали по адресу. Отсутствие ответа — ещё одно подтверждение мошенничества.
Если у вас возникли сомнения, но вы всё же хотите помочь:
Обратитесь в проверенные благотворительные организации или родительские сообщества с хорошей репутацией.
Попросите видеосвязь или документы, подтверждающие сложную ситуацию.
Предлагайте конкретную помощь: продукты, одежду, медикаменты — а не переводы на карту.
Будьте внимательны и не позволяйте манипулировать вашими чувствами — именно на этом строится подобная схема обмана.
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