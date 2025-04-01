Сколько казахстанцы будут платить за связь и интернет в Казахстане: новые тарифы

С начала года казахстанские мобильные операторы приступили к поэтапному увеличению стоимости своих услуг. В период с февраля по конец апреля рост цен затронет тарифы таких популярных сетей, как Beeline, Kcell, Activ и других. На сколько возрастёт абонентская плата и как абоненты могут адаптироваться к изменениям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: pixabay.com

Какие тарифы станут дороже?

Операторы связи уже начали пересматривать стоимость некоторых тарифных планов:

Beeline (повышение с февраля)

Повышение цен коснулось следующих тарифов:

«Супер»

«Социальный»

«Разговорный»

«FreeStyle 790 архив»

«Промо за 990»

«Всё за 2190 контракт»

«Контракт Всё за 1590 год»

«Контракт Всё за 2490 год»

Тарифы Forte Mobile

«Всё включено 2 Талдыкорган»

Абонентская плата по этим предложениям увеличилась на сумму от 200 до 2400 тенге, в зависимости от пакета.

Kcell и Activ (повышение с 21 апреля)

Тариф Kcell «АЛФА-1» подорожает на 23,4% — с 2990 до 3690 тенге .

Архивные тарифы Kcell: «Престиж XS» — рост на 14,7% «Престиж S» — рост на 12,5%

У Activ повышение цен также затронет архивные тарифные планы, где рост составит от 300 до 700 тенге.

При этом актуальные (неархивные) тарифы у этих операторов остаются без изменений.

Почему растут цены?

Мобильные операторы традиционно объясняют повышение тарифов несколькими факторами:

Увеличением расходов на содержание инфраструктуры

Необходимостью модернизации оборудования

Общими инфляционными процессами в экономике

Тем не менее, для большинства пользователей такие изменения оборачиваются дополнительной финансовой нагрузкой, ведь связь и интернет давно стали базовыми потребностями в повседневной жизни.

Что делать абонентам?

Пользователям стоит внимательно ознакомиться с новыми условиями обслуживания и:

Сравнить актуальные тарифы на рынке

Подобрать наиболее выгодный вариант, соответствующий их потребностям и бюджету

Уточнить у операторов наличие акционных или льготных предложений , которые часто бывают более привлекательными

Рассмотреть возможность перехода на предоплатные пакеты, если такие доступны

Своевременный анализ и выбор альтернативного тарифа помогут минимизировать влияние повышения цен на личный или семейный бюджет.