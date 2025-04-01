Сколько казахстанцы будут платить за связь и интернет в Казахстане: новые тарифы

С начала года казахстанские мобильные операторы приступили к поэтапному увеличению стоимости своих услуг. В период с февраля по конец апреля рост цен затронет тарифы таких популярных сетей, как Beeline, Kcell, Activ и других. На сколько возрастёт абонентская плата и как абоненты могут адаптироваться к изменениям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Операторы связи уже начали пересматривать стоимость некоторых тарифных планов:
Повышение цен коснулось следующих тарифов:
«Супер»
«Социальный»
«Разговорный»
«FreeStyle 790 архив»
«Промо за 990»
«Всё за 2190 контракт»
«Контракт Всё за 1590 год»
«Контракт Всё за 2490 год»
Тарифы Forte Mobile
«Всё включено 2 Талдыкорган»
Абонентская плата по этим предложениям увеличилась на сумму от 200 до 2400 тенге, в зависимости от пакета.
Тариф Kcell «АЛФА-1» подорожает на 23,4% — с 2990 до 3690 тенге.
Архивные тарифы Kcell:
«Престиж XS» — рост на 14,7%
«Престиж S» — рост на 12,5%
У Activ повышение цен также затронет архивные тарифные планы, где рост составит от 300 до 700 тенге.
При этом актуальные (неархивные) тарифы у этих операторов остаются без изменений.
Мобильные операторы традиционно объясняют повышение тарифов несколькими факторами:
Увеличением расходов на содержание инфраструктуры
Необходимостью модернизации оборудования
Общими инфляционными процессами в экономике
Тем не менее, для большинства пользователей такие изменения оборачиваются дополнительной финансовой нагрузкой, ведь связь и интернет давно стали базовыми потребностями в повседневной жизни.
Пользователям стоит внимательно ознакомиться с новыми условиями обслуживания и:
Сравнить актуальные тарифы на рынке
Подобрать наиболее выгодный вариант, соответствующий их потребностям и бюджету
Уточнить у операторов наличие акционных или льготных предложений, которые часто бывают более привлекательными
Рассмотреть возможность перехода на предоплатные пакеты, если такие доступны
Своевременный анализ и выбор альтернативного тарифа помогут минимизировать влияние повышения цен на личный или семейный бюджет.
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