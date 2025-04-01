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01.04.2025, 08:43

Сколько казахстанцы будут платить за связь и интернет в Казахстане: новые тарифы

Новости Казахстана 0 1 508

С начала года казахстанские мобильные операторы приступили к поэтапному увеличению стоимости своих услуг. В период с февраля по конец апреля рост цен затронет тарифы таких популярных сетей, как Beeline, Kcell, Activ и других. На сколько возрастёт абонентская плата и как абоненты могут адаптироваться к изменениям, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Finratings.kz

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Какие тарифы станут дороже?

Операторы связи уже начали пересматривать стоимость некоторых тарифных планов:

Beeline (повышение с февраля)

Повышение цен коснулось следующих тарифов:

  • «Супер»

  • «Социальный»

  • «Разговорный»

  • «FreeStyle 790 архив»

  • «Промо за 990»

  • «Всё за 2190 контракт»

  • «Контракт Всё за 1590 год»

  • «Контракт Всё за 2490 год»

  • Тарифы Forte Mobile

  • «Всё включено 2 Талдыкорган»

Абонентская плата по этим предложениям увеличилась на сумму от 200 до 2400 тенге, в зависимости от пакета.

Kcell и Activ (повышение с 21 апреля)

  • Тариф Kcell «АЛФА-1» подорожает на 23,4% — с 2990 до 3690 тенге.

  • Архивные тарифы Kcell:

    • «Престиж XS» — рост на 14,7%

    • «Престиж S» — рост на 12,5%

  • У Activ повышение цен также затронет архивные тарифные планы, где рост составит от 300 до 700 тенге.

При этом актуальные (неархивные) тарифы у этих операторов остаются без изменений.

Почему растут цены?

Мобильные операторы традиционно объясняют повышение тарифов несколькими факторами:

  • Увеличением расходов на содержание инфраструктуры

  • Необходимостью модернизации оборудования

  • Общими инфляционными процессами в экономике

Тем не менее, для большинства пользователей такие изменения оборачиваются дополнительной финансовой нагрузкой, ведь связь и интернет давно стали базовыми потребностями в повседневной жизни.

Что делать абонентам?

Пользователям стоит внимательно ознакомиться с новыми условиями обслуживания и:

  • Сравнить актуальные тарифы на рынке

  • Подобрать наиболее выгодный вариант, соответствующий их потребностям и бюджету

  • Уточнить у операторов наличие акционных или льготных предложений, которые часто бывают более привлекательными

  • Рассмотреть возможность перехода на предоплатные пакеты, если такие доступны

Своевременный анализ и выбор альтернативного тарифа помогут минимизировать влияние повышения цен на личный или семейный бюджет.

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