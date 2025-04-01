18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.44
545.65
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.04.2025, 09:17

Финальный звонок: дата окончания учебного года в Казахстане

Новости Казахстана 0 4 567

Сегодня, 1 апреля, в казахстанских школах стартовала четвертая, заключительная четверть учебного года. Министерство просвещения сообщило сроки ее завершения,  сообщает Lada.kz  со ссылкой NUR.KZ 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сроки четвертой четверти

По информации Минпросвещения, последняя учебная четверть продлится:

  • с 1 апреля по 25 мая 2025 года,

  • в общей сложности — 8 учебных недель.

"25 мая будут подведены итоги учебного процесса, и 2024–2025 учебный год завершится", — говорится в официальном сообщении.

Почему учебный год снова заканчивается 25 мая

Ранее, в 2022 году, Министерство просвещения приняло решение продлить учебный год до 31 мая. В связи с этим:

  • в 2023 году последний звонок прошел 1 июня,

  • государственные экзамены проводились с 5 по 19 июня,

  • вручение аттестатов состоялось с 20 по 22 июня.

Однако такая инициатива вызвала недовольство у родителей. В результате уже в августе 2023 года было принято решение вернуть традиционную дату окончания учебного года — 25 мая. Со следующего года линейки снова стали проводиться в привычный день.

Нововведения для выпускников

Также были введены ограничения, касающиеся празднования выпускного:

  • запрещены пышные банкеты,

  • ограничены выезды на автомобилях.

Кроме того, в прошлом году формат последнего звонка был изменен из-за масштабных паводков, затронувших ряд регионов страны.

Сколько учеников завершили учебный год в прошлом году

По данным Минпросвещения:

  • в 2024 году учебный год завершили более 3,8 млн школьников,

  • из них 186 тысяч окончили школу, попрощавшись со школьной скамьей навсегда.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…