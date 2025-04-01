Финальный звонок: дата окончания учебного года в Казахстане

Сегодня, 1 апреля, в казахстанских школах стартовала четвертая, заключительная четверть учебного года. Министерство просвещения сообщило сроки ее завершения, сообщает Lada.kz со ссылкой NUR.KZ

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Сроки четвертой четверти

По информации Минпросвещения, последняя учебная четверть продлится:

с 1 апреля по 25 мая 2025 года,

в общей сложности — 8 учебных недель.

"25 мая будут подведены итоги учебного процесса, и 2024–2025 учебный год завершится", — говорится в официальном сообщении.

Почему учебный год снова заканчивается 25 мая

Ранее, в 2022 году, Министерство просвещения приняло решение продлить учебный год до 31 мая. В связи с этим:

в 2023 году последний звонок прошел 1 июня ,

государственные экзамены проводились с 5 по 19 июня ,

вручение аттестатов состоялось с 20 по 22 июня.

Однако такая инициатива вызвала недовольство у родителей. В результате уже в августе 2023 года было принято решение вернуть традиционную дату окончания учебного года — 25 мая. Со следующего года линейки снова стали проводиться в привычный день.

Нововведения для выпускников

Также были введены ограничения, касающиеся празднования выпускного:

запрещены пышные банкеты,

ограничены выезды на автомобилях.

Кроме того, в прошлом году формат последнего звонка был изменен из-за масштабных паводков, затронувших ряд регионов страны.

Сколько учеников завершили учебный год в прошлом году

По данным Минпросвещения: