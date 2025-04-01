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01.04.2025, 09:57

Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в мае

Новости Казахстана 0 26 876

Май традиционно радует казахстанцев не только теплой погодой, но и дополнительными выходными. В 2025 году нас ждёт несколько праздничных дней, которые позволят немного передохнуть от рабочих будней, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Учёт.kz.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Праздничные дни в мае

Помимо стандартных выходных в субботу и воскресенье, в мае выпадают три государственных праздника:

  • 1 мая (четверг) — Праздник единства народа Казахстана;

  • 7 мая (среда) — День защитника Отечества;

  • 9 мая (пятница) — День Победы.

Как отдыхаем на 1 Мая?

При пятидневной рабочей неделе:

  • 28, 29, 30 апреля — рабочие дни;

  • 1 мая (четверг) — выходной;

  • 2 мая (пятница) — рабочий день;

  • 3, 4 мая (суббота и воскресенье) — выходные.

При шестидневной рабочей неделе:

  • 28, 29, 30 апреля — рабочие дни;

  • 1 мая — выходной;

  • 2 и 3 мая — рабочие дни;

  • 4 мая — выходной.

Как отдыхаем на 7 и 9 Мая?

При пятидневной рабочей неделе:

  • 5 и 6 мая — рабочие дни;

  • 7 мая (среда) — выходной;

  • 8 мая — рабочий день;

  • 9, 10 и 11 мая (пятница–воскресенье) — выходные.

При шестидневной рабочей неделе:

  • 5 и 6 мая — рабочие дни;

  • 7 мая — выходной;

  • 8 мая — рабочий день;

  • 9 мая — выходной;

  • 10 мая — рабочий день;

  • 11 мая — стандартный выходной.

Будет ли перенос выходных?

Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что перенос выходного с воскресенья 11 мая на пятницу 8 мая не планируется.

Как отдыхаем в мае 2025 года в Казахстане?

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