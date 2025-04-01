Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в мае

Май традиционно радует казахстанцев не только теплой погодой, но и дополнительными выходными. В 2025 году нас ждёт несколько праздничных дней, которые позволят немного передохнуть от рабочих будней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Учёт.kz.
Помимо стандартных выходных в субботу и воскресенье, в мае выпадают три государственных праздника:
1 мая (четверг) — Праздник единства народа Казахстана;
7 мая (среда) — День защитника Отечества;
9 мая (пятница) — День Победы.
При пятидневной рабочей неделе:
28, 29, 30 апреля — рабочие дни;
1 мая (четверг) — выходной;
2 мая (пятница) — рабочий день;
3, 4 мая (суббота и воскресенье) — выходные.
При шестидневной рабочей неделе:
28, 29, 30 апреля — рабочие дни;
1 мая — выходной;
2 и 3 мая — рабочие дни;
4 мая — выходной.
При пятидневной рабочей неделе:
5 и 6 мая — рабочие дни;
7 мая (среда) — выходной;
8 мая — рабочий день;
9, 10 и 11 мая (пятница–воскресенье) — выходные.
При шестидневной рабочей неделе:
5 и 6 мая — рабочие дни;
7 мая — выходной;
8 мая — рабочий день;
9 мая — выходной;
10 мая — рабочий день;
11 мая — стандартный выходной.
Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что перенос выходного с воскресенья 11 мая на пятницу 8 мая не планируется.
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