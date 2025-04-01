Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в мае

Май традиционно радует казахстанцев не только теплой погодой, но и дополнительными выходными. В 2025 году нас ждёт несколько праздничных дней, которые позволят немного передохнуть от рабочих будней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Учёт.kz.