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01.04.2025, 10:24

Жалоба таксиста остановила автобусное сообщение в Хромтау

Новости Казахстана 0 486

С конца марта автобусы из Актобе в Хромтау больше не курсируют. Причиной остановки движения стала жалоба местного таксиста, выявившего технические нарушения у рейсовых транспортных средств, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Диапазон.

Фото из архива «Диапазона»
Фото из архива «Диапазона»

Что стало поводом для приостановки маршрута

В социальных сетях появилось сообщение о том, что один из таксистов обнаружил у автобуса трещину на лобовом стекле, а также отсутствие гайки на заднем колесе. Он заснял нарушения на видео, вызвал полицию по номеру 102 и подал официальную жалобу.

После этого начались проверки и последующее наложение штрафов. Водителей привлекли к административной ответственности, два автобуса были отправлены на штрафстоянку. С 30 марта автобусное сообщение по маршруту Актобе – Хромтау полностью прекратилось.

Реакция перевозчика и властей

Жители региона выразили возмущение в издании Диапазон. В компании “Кала Транс” подтвердили информацию о приостановке рейсов:

“28 марта местная полицейская служба начала штрафовать водителей за нарушение технических норм. Жалобу подал таксист Марат Сабитаев, он зафиксировал на видео технические дефекты и сообщил о них в полицию”, — пояснили в компании.

Подробности маршрута и проблемы с техникой

С февраля прошлого года перевозку пассажиров на направлении Актобе – Хромтау осуществляет ТОО “V-Service”. На линии работали четыре автобуса Yutong 2022 года выпуска вместимостью 47 мест. В день выполнялось семь кругорейсов, а стоимость проезда составляла 600 тенге.

По данным перевозчика, технические неисправности возникли в том числе из-за плохого состояния трассы. Постоянные поломки требуют значительных расходов: запчасти доставляют из Алматы, а ремонт занимает несколько дней. Из-за этого нарушается график движения, поступают жалобы от пассажиров.

Из восьми автобусов компании, шесть имеют незначительные повреждения лобового стекла. В связи с этим с 30 марта “V-Service” приняло решение временно не выпускать транспорт на маршрут до устранения всех нарушений.

Рост цен на такси и недовольство населения

После приостановки автобусного сообщения таксисты резко подняли цены — с 2000 до 2500 тенге за одного пассажира. В некоторых случаях стоимость поездки достигает 3000 тенге.

“С 30 марта жители Хромтауского района лишены возможности пользоваться доступным автобусным транспортом по маршруту Актобе – Хромтау”, — заявили в “Кала Транс”.

Что будет дальше

Пока неизвестно, когда автобусное сообщение будет восстановлено. Однако даже в случае возобновления движения, перевозчик не гарантирует стабильную работу маршрута. По их словам, из-за плохих дорог камни постоянно попадают в лобовые стекла автобусов. Стоимость замены одного такого стекла составляет около 400 тысяч тенге.

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