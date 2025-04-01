SIM-карта только для владельца: Казахстан вводит ответственность за передачу третьим лицам

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства озвучил новые меры по борьбе с онлайн-мошенничеством в Казахстане, сообщает Lada.kz

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По словам министра, в работу по противодействию мошенническим действиям вовлечены все заинтересованные государственные структуры и правоохранительные органы. Основные усилия направлены на устранение схем, связанных с незаконным использованием SIM-карт.

Среди ключевых инициатив:

Координация с мобильными операторами связи для выявления подозрительной активности.

Создание антифрод-центров , интегрированных с аналогичной системой Национального банка, для оперативного блокирования мошеннических звонков.

Введение биометрической регистрации при приобретении новых SIM-карт для точной идентификации абонентов.

Ответственность за незаконное использование SIM-карт

Министр подчеркнул, что будет введена юридическая ответственность за:

незаконную передачу SIM-карт третьим лицам;

использование SIM-боксов без соответствующего разрешения.

Также ужесточается законодательство в части защиты персональных данных, с целью усилить контроль и снизить риски утечки информации.

Дополнительные законодательные меры

МЦРИАП разработал ряд других норм, направленных на:

усложнение мошеннических схем;

усиление контроля над абонентскими данными;

сокращение количества незарегистрированных пользователей.

Как отметил Жаслан Мадиев, соответствующие поправки уже находятся на рассмотрении в парламенте, и работа в этом направлении будет продолжена.

Ограничение количества SIM-карт

Ранее в МЦРИАП заявляли о намерении ограничить количество SIM-карт, которые может приобрести одно физическое или юридическое лицо. Сейчас в стране отсутствует строгий контроль за этим процессом.

Согласно предложенным мерам:

Граждане будут получать номера через портал eGov или мобильное приложение eGov mobile .

Число SIM-карт, доступных одному абоненту, будет ограничено.

Юридические лица обязаны будут обосновывать назначение каждой SIM-карты, используемой в коммерческих целях.

Биометрия — обязательное условие

Также сообщалось, что при оформлении сотовой связи граждан будут обязаны предоставлять биометрические данные, в частности, изображение лица. Это предусмотрено проектом нормативного акта, опубликованным на портале «Открытые НПА».

Согласно инициативе, договор между оператором и абонентом будет заключаться только при наличии подтвержденных биометрических данных пользователя.