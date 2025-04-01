SIM-карта только для владельца: Казахстан вводит ответственность за передачу третьим лицам

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства озвучил новые меры по борьбе с онлайн-мошенничеством в Казахстане, сообщает Lada.kz
По словам министра, в работу по противодействию мошенническим действиям вовлечены все заинтересованные государственные структуры и правоохранительные органы. Основные усилия направлены на устранение схем, связанных с незаконным использованием SIM-карт.
Среди ключевых инициатив:
Координация с мобильными операторами связи для выявления подозрительной активности.
Создание антифрод-центров, интегрированных с аналогичной системой Национального банка, для оперативного блокирования мошеннических звонков.
Введение биометрической регистрации при приобретении новых SIM-карт для точной идентификации абонентов.
Министр подчеркнул, что будет введена юридическая ответственность за:
незаконную передачу SIM-карт третьим лицам;
использование SIM-боксов без соответствующего разрешения.
Также ужесточается законодательство в части защиты персональных данных, с целью усилить контроль и снизить риски утечки информации.
МЦРИАП разработал ряд других норм, направленных на:
усложнение мошеннических схем;
усиление контроля над абонентскими данными;
сокращение количества незарегистрированных пользователей.
Как отметил Жаслан Мадиев, соответствующие поправки уже находятся на рассмотрении в парламенте, и работа в этом направлении будет продолжена.
Ранее в МЦРИАП заявляли о намерении ограничить количество SIM-карт, которые может приобрести одно физическое или юридическое лицо. Сейчас в стране отсутствует строгий контроль за этим процессом.
Согласно предложенным мерам:
Граждане будут получать номера через портал eGov или мобильное приложение eGov mobile.
Число SIM-карт, доступных одному абоненту, будет ограничено.
Юридические лица обязаны будут обосновывать назначение каждой SIM-карты, используемой в коммерческих целях.
Также сообщалось, что при оформлении сотовой связи граждан будут обязаны предоставлять биометрические данные, в частности, изображение лица. Это предусмотрено проектом нормативного акта, опубликованным на портале «Открытые НПА».
Согласно инициативе, договор между оператором и абонентом будет заключаться только при наличии подтвержденных биометрических данных пользователя.
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