18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.44
545.65
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.04.2025, 10:54

SIM-карта только для владельца: Казахстан вводит ответственность за передачу третьим лицам

Новости Казахстана 0 482

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства озвучил новые меры по борьбе с онлайн-мошенничеством в Казахстане, сообщает Lada.kz

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По словам министра, в работу по противодействию мошенническим действиям вовлечены все заинтересованные государственные структуры и правоохранительные органы. Основные усилия направлены на устранение схем, связанных с незаконным использованием SIM-карт.

Среди ключевых инициатив:

  • Координация с мобильными операторами связи для выявления подозрительной активности.

  • Создание антифрод-центров, интегрированных с аналогичной системой Национального банка, для оперативного блокирования мошеннических звонков.

  • Введение биометрической регистрации при приобретении новых SIM-карт для точной идентификации абонентов.

Ответственность за незаконное использование SIM-карт

Министр подчеркнул, что будет введена юридическая ответственность за:

  • незаконную передачу SIM-карт третьим лицам;

  • использование SIM-боксов без соответствующего разрешения.

Также ужесточается законодательство в части защиты персональных данных, с целью усилить контроль и снизить риски утечки информации.

Дополнительные законодательные меры

МЦРИАП разработал ряд других норм, направленных на:

  • усложнение мошеннических схем;

  • усиление контроля над абонентскими данными;

  • сокращение количества незарегистрированных пользователей.

Как отметил Жаслан Мадиев, соответствующие поправки уже находятся на рассмотрении в парламенте, и работа в этом направлении будет продолжена.

Ограничение количества SIM-карт

Ранее в МЦРИАП заявляли о намерении ограничить количество SIM-карт, которые может приобрести одно физическое или юридическое лицо. Сейчас в стране отсутствует строгий контроль за этим процессом.

Согласно предложенным мерам:

  • Граждане будут получать номера через портал eGov или мобильное приложение eGov mobile.

  • Число SIM-карт, доступных одному абоненту, будет ограничено.

  • Юридические лица обязаны будут обосновывать назначение каждой SIM-карты, используемой в коммерческих целях.

Биометрия — обязательное условие

Также сообщалось, что при оформлении сотовой связи граждан будут обязаны предоставлять биометрические данные, в частности, изображение лица. Это предусмотрено проектом нормативного акта, опубликованным на портале «Открытые НПА».

Согласно инициативе, договор между оператором и абонентом будет заключаться только при наличии подтвержденных биометрических данных пользователя.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…