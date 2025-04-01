Прогулочный катер с туристами из Казахстана и России взорвался на юге Таиланда

В районе острова Майтон в провинции Пхукет (Таиланд) произошёл взрыв на прогулочном катере, на борту которого находились туристы из России и Казахстана. Судно загорелось, сообщает местная туристическая полиция, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
На катере находился 31 турист.
Во время взрыва 30 человек уже были в воде.
Один россиянин остался на борту и получил ожоги.
Представитель полиции в разговоре с ТАСС уточнил, что на нем находился 31 турист из Казахстана и России.
"В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", – добавил он.
Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По информации полиции, его жизни ничего не угрожает.
После инцидента все остальные отдыхающие благополучно вернулись в свои отели. Ведётся расследование причин взрыва.
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