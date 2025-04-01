Прогулочный катер с туристами из Казахстана и России взорвался на юге Таиланда

В районе острова Майтон в провинции Пхукет (Таиланд) произошёл взрыв на прогулочном катере, на борту которого находились туристы из России и Казахстана. Судно загорелось, сообщает местная туристическая полиция, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: mgronline.com

Что известно о происшествии

На катере находился 31 турист.

Во время взрыва 30 человек уже были в воде.

Один россиянин остался на борту и получил ожоги.

Представитель полиции в разговоре с ТАСС уточнил, что на нем находился 31 турист из Казахстана и России.

"В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", – добавил он.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По информации полиции, его жизни ничего не угрожает.

Остальные туристы

После инцидента все остальные отдыхающие благополучно вернулись в свои отели. Ведётся расследование причин взрыва.