ЦОНы больше не нужны: все госуслуги для казахстанцев будут доступны онлайн

На заседании правительства 1 апреля министр цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что Казахстан берет курс на отказ от традиционных центров обслуживания населения (ЦОНов). Взамен гражданам будут предложены более удобные и безопасные цифровые сервисы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Главным мотивом перехода к онлайн-формату стало резкое увеличение случаев мошенничества, связанных с использованием персональных данных.
«На сегодняшний день свыше 70% государственных информационных систем уже подключены к системе контроля доступа к личной информации. Это позволяет гражданам получать уведомления, если кто-либо пытается получить доступ к их данным без разрешения», — отметил Мадиев.
Для борьбы с киберпреступностью внедряются различные инструменты:
Платформы Citizen.TZ и Nomad.Word.KZ — для повышения цифровой грамотности;
Антифрод-центры, созданные совместно с мобильными операторами — для отслеживания и блокировки подозрительных звонков;
Биометрическая регистрация при покупке SIM-карт — как способ удостоверения личности;
Ужесточение ответственности за передачу номеров третьим лицам.
Одним из ключевых нововведений стал запуск сервиса «СТОП-кредит», позволяющего предотвратить оформление займов на имя граждан без их ведома. По словам министра, эта инициатива направлена на повышение доверия к цифровым сервисам и защиту личных данных.
Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал инициативу Минцифры, отметив, что цифровые госуслуги не только упрощают жизнь граждан, но и значительно снижают риски мошенничества.
В планах министерства — дальнейшее расширение функционала цифровых платформ. В ближайшие годы практически все государственные услуги станут доступны исключительно в онлайн-формате. Это позволит:
Избавить граждан от необходимости лично посещать ЦОНы;
Сократить время ожидания и очереди;
Повысить общую эффективность обслуживания.
Также особое внимание будет уделено доступности онлайн-услуг для всех категорий населения. В частности, для людей с ограниченными возможностями в системе eGov появятся дополнительные функции, обеспечивающие комфортный доступ к цифровым сервисам.
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