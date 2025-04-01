ЦОНы больше не нужны: все госуслуги для казахстанцев будут доступны онлайн

На заседании правительства 1 апреля министр цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что Казахстан берет курс на отказ от традиционных центров обслуживания населения (ЦОНов). Взамен гражданам будут предложены более удобные и безопасные цифровые сервисы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz

Основная цель — безопасность и удобство

Главным мотивом перехода к онлайн-формату стало резкое увеличение случаев мошенничества, связанных с использованием персональных данных.

«На сегодняшний день свыше 70% государственных информационных систем уже подключены к системе контроля доступа к личной информации. Это позволяет гражданам получать уведомления, если кто-либо пытается получить доступ к их данным без разрешения», — отметил Мадиев.

Новые меры против мошенничества

Для борьбы с киберпреступностью внедряются различные инструменты:

Платформы Citizen.TZ и Nomad.Word.KZ — для повышения цифровой грамотности;

Антифрод-центры, созданные совместно с мобильными операторами — для отслеживания и блокировки подозрительных звонков;

Биометрическая регистрация при покупке SIM-карт — как способ удостоверения личности;

Ужесточение ответственности за передачу номеров третьим лицам.

Дополнительная защита: сервис «СТОП-кредит»

Одним из ключевых нововведений стал запуск сервиса «СТОП-кредит», позволяющего предотвратить оформление займов на имя граждан без их ведома. По словам министра, эта инициатива направлена на повышение доверия к цифровым сервисам и защиту личных данных.

Цифровизация — приоритет на высшем уровне

Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал инициативу Минцифры, отметив, что цифровые госуслуги не только упрощают жизнь граждан, но и значительно снижают риски мошенничества.

Что дальше?

В планах министерства — дальнейшее расширение функционала цифровых платформ. В ближайшие годы практически все государственные услуги станут доступны исключительно в онлайн-формате. Это позволит:

Избавить граждан от необходимости лично посещать ЦОНы;

Сократить время ожидания и очереди;

Повысить общую эффективность обслуживания.

Также особое внимание будет уделено доступности онлайн-услуг для всех категорий населения. В частности, для людей с ограниченными возможностями в системе eGov появятся дополнительные функции, обеспечивающие комфортный доступ к цифровым сервисам.