Экзамен на права для водителей в Казахстане приблизят к европейским стандартам

В Казахстане процесс сдачи экзамена на водительские права скоро станет технологичнее — в него планируют интегрировать технологии дополненной реальности (AR) и компьютерного зрения. Об этом сообщил председатель правления НАО «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев на заседании правительства, передает Lada.kz
Цель нововведений — повысить объективность испытаний и приблизить систему к европейским стандартам. С помощью AR и компьютерного зрения:
устраняется влияние человеческого фактора;
создаются реалистичные сценарии на основе дорожных ситуаций;
усиливается контроль за выполнением упражнений и соблюдением ПДД.
Обновлённая система экзаменов обеспечит:
большую прозрачность;
снижение коррупционных рисков;
минимизацию ошибок при оценке знаний и навыков.
Похожие технологии уже успешно используются в ряде стран Европы.
Параллельно продолжается модернизация сферы регистрации транспортных средств. Только в 2024 году было оказано около 3 млн услуг. Внедрены:
электронное подписание договоров купли-продажи;
ускоренное изготовление госномеров;
онлайн-автострахование.
В ближайшее время в Казахстане планируется запуск:
единой платформы для оформления документов;
биометрической идентификации водителей;
сервисов по проверке истории авто.
Все эти шаги направлены на упрощение бюрократических процедур и повышение качества обслуживания автомобилистов.
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