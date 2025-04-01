Экзамен на права для водителей в Казахстане приблизят к европейским стандартам

В Казахстане процесс сдачи экзамена на водительские права скоро станет технологичнее — в него планируют интегрировать технологии дополненной реальности (AR) и компьютерного зрения. Об этом сообщил председатель правления НАО «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев на заседании правительства, передает Lada.kz

Фото: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Как изменится экзамен

Цель нововведений — повысить объективность испытаний и приблизить систему к европейским стандартам. С помощью AR и компьютерного зрения:

устраняется влияние человеческого фактора;

создаются реалистичные сценарии на основе дорожных ситуаций;

усиливается контроль за выполнением упражнений и соблюдением ПДД.

Что это даст водителям

Обновлённая система экзаменов обеспечит:

большую прозрачность;

снижение коррупционных рисков;

минимизацию ошибок при оценке знаний и навыков.

Похожие технологии уже успешно используются в ряде стран Европы.

Цифровизация автоуслуг: регистрация без очередей

Параллельно продолжается модернизация сферы регистрации транспортных средств. Только в 2024 году было оказано около 3 млн услуг. Внедрены:

электронное подписание договоров купли-продажи;

ускоренное изготовление госномеров;

онлайн-автострахование.

Что появится скоро

В ближайшее время в Казахстане планируется запуск:

единой платформы для оформления документов;

биометрической идентификации водителей;

сервисов по проверке истории авто.

Все эти шаги направлены на упрощение бюрократических процедур и повышение качества обслуживания автомобилистов.