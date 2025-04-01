В России установлен обязательный экзамен по русскому языку для казахстанских мигрантов

С 1 апреля 2025 года в силу вступает закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, не подтвердивших знание русского языка. Тестирование обязательно для всех, кроме первоклассников — им достаточно устного экзамена, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Коммерсантъ"

Фото: autosprite.ru

Что изменится

Поправки к закону «Об образовании» были инициированы в 2024 году Вячеславом Володиным, Ириной Яровой и лидерами думских фракций. Их цель — обеспечить владение русским языком на уровне, необходимом для освоения школьной программы.

Основные положения закона:

Без подтвержденного знания языка зачисление в школу невозможно.

Первоклассники проходят устную часть, остальные — письменные и устные задания.

Экзамен длится до 80 минут, фиксируется на видео и аудио.

При провале повторная попытка — не ранее чем через три месяца, предполагается дополнительное обучение (не уточняется, кем обеспечивается).

Уровень требований

Минимальные баллы для успешной сдачи:

1 класс — 9 из 10

2–5 классы — 18 из 20

6–9 классы — 20 из 22

10–11 классы — 22 из 24

По сути, тест оценивается по системе «зачет/незачет» — допустить можно всего одну-две ошибки.

Реакция экспертов

Мнения специалистов разделились. Многие поддерживают идею теста, но критикуют излишне жесткие требования.

Виктория Адамович, учитель русского языка:

«Одна ошибка на четыре задания — слишком строго для семилетнего ребенка».

«Итог зависит и от атмосферы на экзамене, и от того, насколько экзаменатор открыт к диалогу».

Борис Панич, директор центра по адаптации мигрантов:

«18 из 20 — практически недостижимо для детей, для которых русский не родной».

«При таких условиях многие дети уйдут "в тень", минуя официальную систему образования».

«Необходимо создать механизмы бесплатного обучения русскому языку до сдачи теста».

СПЧ предлагает пересмотреть подход

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека: