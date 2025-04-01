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01.04.2025, 13:39

В России установлен обязательный экзамен по русскому языку для казахстанских мигрантов

Новости Казахстана 0 2 747

С 1 апреля 2025 года в силу вступает закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, не подтвердивших знание русского языка. Тестирование обязательно для всех, кроме первоклассников — им достаточно устного экзамена, сообщает Lada.kz  со ссылкой на "Коммерсантъ"

Фото: autosprite.ru
Фото: autosprite.ru

Что изменится

Поправки к закону «Об образовании» были инициированы в 2024 году Вячеславом Володиным, Ириной Яровой и лидерами думских фракций. Их цель — обеспечить владение русским языком на уровне, необходимом для освоения школьной программы.

Основные положения закона:

  • Без подтвержденного знания языка зачисление в школу невозможно.

  • Первоклассники проходят устную часть, остальные — письменные и устные задания.

  • Экзамен длится до 80 минут, фиксируется на видео и аудио.

  • При провале повторная попытка — не ранее чем через три месяца, предполагается дополнительное обучение (не уточняется, кем обеспечивается).

Уровень требований

Минимальные баллы для успешной сдачи:

  • 1 класс — 9 из 10

  • 2–5 классы — 18 из 20

  • 6–9 классы — 20 из 22

  • 10–11 классы — 22 из 24

По сути, тест оценивается по системе «зачет/незачет» — допустить можно всего одну-две ошибки.

Реакция экспертов

Мнения специалистов разделились. Многие поддерживают идею теста, но критикуют излишне жесткие требования.

Виктория Адамович, учитель русского языка:

  • «Одна ошибка на четыре задания — слишком строго для семилетнего ребенка».

  • «Итог зависит и от атмосферы на экзамене, и от того, насколько экзаменатор открыт к диалогу».

Борис Панич, директор центра по адаптации мигрантов:

  • «18 из 20 — практически недостижимо для детей, для которых русский не родной».

  • «При таких условиях многие дети уйдут "в тень", минуя официальную систему образования».

  • «Необходимо создать механизмы бесплатного обучения русскому языку до сдачи теста».

СПЧ предлагает пересмотреть подход

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека:

  • Предлагает сначала протестировать российских школьников и на основе их результатов установить минимальные баллы.

  • Указывает на необходимость создания языковых центров, особенно для детей с российским гражданством.

  • Считает, что в некоторых случаях логичнее учиться на родном языке в родной стране.

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