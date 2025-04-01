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01.04.2025, 14:20

Сотрудники иностранных компаний в Казахстане получают самые высокие зарплаты

Новости Казахстана 0 950

По итогам четвёртого квартала 2024 года сотрудники компаний с иностранным участием в Казахстане зарабатывали существенно больше своих коллег из других секторов экономики. Об этом сообщает Lada.kz  со ссылкой на аналитический центр DATA HUB и Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images
Фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Реальный рост зарплат

Реальные доходы работников иностранных компаний за год увеличились на 15,2%, что значительно превышает средний прирост по экономике, составивший 4,7%.

Для сравнения, темпы роста реальных зарплат в других секторах значительно ниже:

  • В частных казахстанских компаниях — 6%;

  • В республиканских предприятиях — 4,5%;

  • В коммунальных организациях — снижение на 2,6%, с учётом инфляции.

Сравнение среднемесячных зарплат

Сотрудники иностранных компаний получают ощутимо больше в абсолютных цифрах:

  • Иностранные компании — 713,3 тыс. тенге;

  • Республиканские предприятия — 508,7 тыс. тенге;

  • Частные казахстанские компании — 424,2 тыс. тенге;

  • Коммунальный сектор — 316,4 тыс. тенге.

Таким образом, оплата труда в иностранных компаниях почти на 70% выше среднего уровня по стране.

В каких отраслях платят больше всего

Высокие зарплаты сосредоточены преимущественно в нескольких ключевых отраслях:

  • Торговля и ремонт автомобилей:
    Здесь трудоустроены около 30% сотрудников иностранных компаний. Средняя зарплата составляет 638 тыс. тенге, что заметно выше среднего по экономике (415 тыс. тенге).

  • Промышленность:
    Ещё 30% работников заняты в этой сфере, где средний доход достигает 735 тыс. тенге, тогда как в целом по стране — 546 тыс. тенге.

  • Профессиональная, научная и техническая деятельность:
    Этот сектор стал абсолютным лидером по уровню оплаты труда — в среднем 1,4 млн тенге в месяц. В отдельных сегментах, таких как головные компании, занятые в индустриально-инновационном развитии, зарплаты достигли 5 млн тенге, что почти в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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