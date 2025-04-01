Сотрудники иностранных компаний в Казахстане получают самые высокие зарплаты

Торговля и ремонт автомобилей : Здесь трудоустроены около 30% сотрудников иностранных компаний. Средняя зарплата составляет 638 тыс. тенге , что заметно выше среднего по экономике ( 415 тыс. тенге ).

Промышленность : Ещё 30% работников заняты в этой сфере, где средний доход достигает 735 тыс. тенге , тогда как в целом по стране — 546 тыс. тенге .

Профессиональная, научная и техническая деятельность:

Этот сектор стал абсолютным лидером по уровню оплаты труда — в среднем 1,4 млн тенге в месяц. В отдельных сегментах, таких как головные компании, занятые в индустриально-инновационном развитии, зарплаты достигли 5 млн тенге, что почти в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.