Сотрудники иностранных компаний в Казахстане получают самые высокие зарплаты

По итогам четвёртого квартала 2024 года сотрудники компаний с иностранным участием в Казахстане зарабатывали существенно больше своих коллег из других секторов экономики. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на аналитический центр DATA HUB и Бюро национальной статистики АСПиР РК.
Реальные доходы работников иностранных компаний за год увеличились на 15,2%, что значительно превышает средний прирост по экономике, составивший 4,7%.
Для сравнения, темпы роста реальных зарплат в других секторах значительно ниже:
В частных казахстанских компаниях — 6%;
В республиканских предприятиях — 4,5%;
В коммунальных организациях — снижение на 2,6%, с учётом инфляции.
Сотрудники иностранных компаний получают ощутимо больше в абсолютных цифрах:
Иностранные компании — 713,3 тыс. тенге;
Республиканские предприятия — 508,7 тыс. тенге;
Частные казахстанские компании — 424,2 тыс. тенге;
Коммунальный сектор — 316,4 тыс. тенге.
Таким образом, оплата труда в иностранных компаниях почти на 70% выше среднего уровня по стране.
Высокие зарплаты сосредоточены преимущественно в нескольких ключевых отраслях:
Торговля и ремонт автомобилей:
Здесь трудоустроены около 30% сотрудников иностранных компаний. Средняя зарплата составляет 638 тыс. тенге, что заметно выше среднего по экономике (415 тыс. тенге).
Промышленность:
Ещё 30% работников заняты в этой сфере, где средний доход достигает 735 тыс. тенге, тогда как в целом по стране — 546 тыс. тенге.
Профессиональная, научная и техническая деятельность:
Этот сектор стал абсолютным лидером по уровню оплаты труда — в среднем 1,4 млн тенге в месяц. В отдельных сегментах, таких как головные компании, занятые в индустриально-инновационном развитии, зарплаты достигли 5 млн тенге, что почти в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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