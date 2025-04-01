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01.04.2025, 16:16

Казахстанцам грозит конфискация авто за неуплату транспортного налога

Новости Казахстана 0 420

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил гражданам об ответственности за уклонение от уплаты транспортного налога. В случае игнорирования налоговых обязательств казахстанцы рискуют лишиться своего автомобиля, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Liter.kz.

Фото с сайта naqtygazeti.kz
Фото с сайта naqtygazeti.kz

Транспортный налог — обязательство для всех владельцев авто

Каждый владелец транспортного средства в Казахстане обязан ежегодно уплачивать транспортный налог в бюджет. Освобождаются от этого только отдельные категории граждан, предусмотренные законодательством.

Что грозит за неуплату

В случае нарушения сроков оплаты к должникам применяются следующие меры:

  • начисление пени;

  • направление налогового приказа о взыскании задолженности;

  • передача дела на принудительное исполнение частным судебным исполнителям;

  • арест банковских счетов и имущества;

  • запрет на выезд из страны (при задолженности свыше 40 МРП).

«Если сумма задолженности превышает 1 МРП, а налог не уплачен в течение пяти рабочих дней после вручения уведомления, документы передаются в региональную палату частных судебных исполнителей для принудительного взыскания», — пояснили в ДГД.

Рейды и совместные меры

Для выявления должников планируется проведение совместных рейдов с участием сотрудников полиции и частных судебных исполнителей. В их рамках будет осуществляться проверка транспортных средств и задержание автомобилей, владельцы которых уклоняются от уплаты налога.

Как избежать проблем

Чтобы не столкнуться с ограничениями, особенно в преддверии летних каникул и отпусков, налоговая служба рекомендует проверить наличие задолженности и своевременно её погасить.

Узнать о возможном запрете на выезд за границу можно онлайн — для этого предусмотрены специальные сервисы.

Как рассчитывается налог

Размер транспортного налога напрямую зависит от объема двигателя автомобиля. Рассчитать его можно самостоятельно, опираясь на технические характеристики транспортного средства.

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