Казахстанцам грозит конфискация авто за неуплату транспортного налога

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напомнил гражданам об ответственности за уклонение от уплаты транспортного налога. В случае игнорирования налоговых обязательств казахстанцы рискуют лишиться своего автомобиля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото с сайта naqtygazeti.kz

Транспортный налог — обязательство для всех владельцев авто

Каждый владелец транспортного средства в Казахстане обязан ежегодно уплачивать транспортный налог в бюджет. Освобождаются от этого только отдельные категории граждан, предусмотренные законодательством.

Что грозит за неуплату

В случае нарушения сроков оплаты к должникам применяются следующие меры:

начисление пени;

направление налогового приказа о взыскании задолженности;

передача дела на принудительное исполнение частным судебным исполнителям;

арест банковских счетов и имущества;

запрет на выезд из страны (при задолженности свыше 40 МРП).

«Если сумма задолженности превышает 1 МРП, а налог не уплачен в течение пяти рабочих дней после вручения уведомления, документы передаются в региональную палату частных судебных исполнителей для принудительного взыскания», — пояснили в ДГД.

Рейды и совместные меры

Для выявления должников планируется проведение совместных рейдов с участием сотрудников полиции и частных судебных исполнителей. В их рамках будет осуществляться проверка транспортных средств и задержание автомобилей, владельцы которых уклоняются от уплаты налога.

Как избежать проблем

Чтобы не столкнуться с ограничениями, особенно в преддверии летних каникул и отпусков, налоговая служба рекомендует проверить наличие задолженности и своевременно её погасить.

Узнать о возможном запрете на выезд за границу можно онлайн — для этого предусмотрены специальные сервисы.

Как рассчитывается налог

Размер транспортного налога напрямую зависит от объема двигателя автомобиля. Рассчитать его можно самостоятельно, опираясь на технические характеристики транспортного средства.