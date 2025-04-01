Какие товары необходимо декларировать при ввозе и вывозе из Казахстана?

1 апреля 2025 года в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области разъяснили, в каких случаях граждане Казахстана обязаны заполнять пассажирскую таможенную декларацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Пассажирская таможенная декларация — это документ, который физические лица заполняют при пересечении границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если они перевозят товары, предназначенные для личного пользования.
Подать декларацию можно двумя способами:
через портал электронного правительства eGov.kz;
через мобильное приложение e-Salyq Azamat.
В ведомстве подчеркнули, что оформление декларации:
осуществляется бесплатно;
занимает не более четырех рабочих часов с момента регистрации документа.
Оформление пассажирской таможенной декларации требуется в следующих случаях:
Перевозка наличных денег на сумму, эквивалентную 10 000 долларам США и выше (по курсу на день пересечения границы);
Ввоз личного автотранспорта;
Провоз драгоценных металлов и камней;
Перемещение культурных ценностей;
Транспортировка животных и растений;
Наличие при себе оружия или наркотических средств.
Также обязательному декларированию подлежат любые товары, если:
их стоимость или количество превышают установленные нормы беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС.
Недекларирование подлежащих оформлению товаров влечёт за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
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