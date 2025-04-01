Какие товары необходимо декларировать при ввозе и вывозе из Казахстана?

1 апреля 2025 года в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области разъяснили, в каких случаях граждане Казахстана обязаны заполнять пассажирскую таможенную декларацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: storage.googleapis.com

Что такое пассажирская таможенная декларация

Пассажирская таможенная декларация — это документ, который физические лица заполняют при пересечении границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если они перевозят товары, предназначенные для личного пользования.

Подать декларацию можно двумя способами:

через портал электронного правительства eGov.kz ;

через мобильное приложение e-Salyq Azamat.

Условия предоставления услуги

В ведомстве подчеркнули, что оформление декларации:

осуществляется бесплатно ;

занимает не более четырех рабочих часов с момента регистрации документа.

Какие товары подлежат обязательному декларированию

Оформление пассажирской таможенной декларации требуется в следующих случаях:

Перевозка наличных денег на сумму, эквивалентную 10 000 долларам США и выше (по курсу на день пересечения границы);

Ввоз личного автотранспорта ;

Провоз драгоценных металлов и камней ;

Перемещение культурных ценностей ;

Транспортировка животных и растений ;

Наличие при себе оружия или наркотических средств.

Превышение норм беспошлинного ввоза

Также обязательному декларированию подлежат любые товары, если:

их стоимость или количество превышают установленные нормы беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС.

Ответственность за нарушение правил

Недекларирование подлежащих оформлению товаров влечёт за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.