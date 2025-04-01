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01.04.2025, 17:32

Какие товары необходимо декларировать при ввозе и вывозе из Казахстана?

Новости Казахстана 0 721

1 апреля 2025 года в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области разъяснили, в каких случаях граждане Казахстана обязаны заполнять пассажирскую таможенную декларацию, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: storage.googleapis.com
Фото: storage.googleapis.com

Что такое пассажирская таможенная декларация

Пассажирская таможенная декларация — это документ, который физические лица заполняют при пересечении границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если они перевозят товары, предназначенные для личного пользования.

Подать декларацию можно двумя способами:

  • через портал электронного правительства eGov.kz;

  • через мобильное приложение e-Salyq Azamat.

Условия предоставления услуги

В ведомстве подчеркнули, что оформление декларации:

  • осуществляется бесплатно;

  • занимает не более четырех рабочих часов с момента регистрации документа.

Какие товары подлежат обязательному декларированию

Оформление пассажирской таможенной декларации требуется в следующих случаях:

  • Перевозка наличных денег на сумму, эквивалентную 10 000 долларам США и выше (по курсу на день пересечения границы);

  • Ввоз личного автотранспорта;

  • Провоз драгоценных металлов и камней;

  • Перемещение культурных ценностей;

  • Транспортировка животных и растений;

  • Наличие при себе оружия или наркотических средств.

Превышение норм беспошлинного ввоза

Также обязательному декларированию подлежат любые товары, если:

  • их стоимость или количество превышают установленные нормы беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС.

Ответственность за нарушение правил

Недекларирование подлежащих оформлению товаров влечёт за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Таким образом пассажирская таможенная декларация не нужна при поездках внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), допустим из Казахстана в РФ или Беларусь
01.04.2025, 16:33
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