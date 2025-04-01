Новая волна проверок в Казахстане: налоговая идет в рестораны и спортзалы

Комитет государственных доходов (КГД) приступает к проверке ресторанов и фитнес-клубов премиум-класса. Цель — оценить соответствие между их доходами и расходами. Как сообщает LS , КГД начал хронометражные проверки в сегменте крупнейших ресторанов и фитнес-клубов, передает Lada.kz

Фото: lsm.kz

Ведомство будет сравнивать фактические доходы и расходы этих бизнесов, чтобы выявить возможные расхождения и случаи занижения налогооблагаемой базы.

«С целью сопоставления фактических расходов и доходов КГД начинает хронометражные проверки в сегменте крупнейших премиальных фитнес-клубов и ресторанов», — говорится в официальном сообщении.

Бюджет пополняется: какие отрасли уже заплатили

По данным КГД, с начала кампании в госбюджет уже поступило более 27 млрд тенге налогов. Основной вклад внесли:

строительные компании — 16,5 млрд тенге ;

торговые организации — 2,8 млрд тенге ;

предприятия сферы услуг — 2,1 млрд тенге ;

прочие отрасли — 5,6 млрд тенге.

Жесткий ультиматум от премьер-министра

Еще в конце февраля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов выступил с резкой критикой в адрес крупного бизнеса. Он дал две недели на уплату всех недостающих налогов, пригрозив серьезными мерами в случае невыполнения требования.

По словам главы правительства, многие предприниматели сознательно применяют схемы по снижению налоговой нагрузки, при этом имея миллиардные обороты, они платят в бюджет суммы, не соответствующие реальному доходу:

«Недобросовестные бизнесмены ведут себя неподобающим образом, используя схемы оптимизации. При огромных оборотах они перечисляют в бюджет явно заниженные суммы», — подчеркнул Бектенов.

Резкий рост взаиморасчетов между режимами налогообложения

Параллельно Министерство финансов провело анализ деятельности компаний, применяющих специальные налоговые режимы (СНР), и выявило значительный рост операций с организациями, работающими в общеустановленном порядке.

Как отметил министр финансов Мади Такиев: