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01.04.2025, 18:26

Новая волна проверок в Казахстане: налоговая идет в рестораны и спортзалы

Новости Казахстана 0 459

Комитет государственных доходов (КГД) приступает к проверке ресторанов и фитнес-клубов премиум-класса. Цель — оценить соответствие между их доходами и расходами. Как сообщает LS, КГД начал хронометражные проверки в сегменте крупнейших ресторанов и фитнес-клубов, передает Lada.kz

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Ведомство будет сравнивать фактические доходы и расходы этих бизнесов, чтобы выявить возможные расхождения и случаи занижения налогооблагаемой базы.

«С целью сопоставления фактических расходов и доходов КГД начинает хронометражные проверки в сегменте крупнейших премиальных фитнес-клубов и ресторанов», — говорится в официальном сообщении.

Бюджет пополняется: какие отрасли уже заплатили

По данным КГД, с начала кампании в госбюджет уже поступило более 27 млрд тенге налогов. Основной вклад внесли:

  • строительные компании — 16,5 млрд тенге;

  • торговые организации — 2,8 млрд тенге;

  • предприятия сферы услуг — 2,1 млрд тенге;

  • прочие отрасли — 5,6 млрд тенге.

Жесткий ультиматум от премьер-министра

Еще в конце февраля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов выступил с резкой критикой в адрес крупного бизнеса. Он дал две недели на уплату всех недостающих налогов, пригрозив серьезными мерами в случае невыполнения требования.

По словам главы правительства, многие предприниматели сознательно применяют схемы по снижению налоговой нагрузки, при этом имея миллиардные обороты, они платят в бюджет суммы, не соответствующие реальному доходу:

«Недобросовестные бизнесмены ведут себя неподобающим образом, используя схемы оптимизации. При огромных оборотах они перечисляют в бюджет явно заниженные суммы», — подчеркнул Бектенов.

Резкий рост взаиморасчетов между режимами налогообложения

Параллельно Министерство финансов провело анализ деятельности компаний, применяющих специальные налоговые режимы (СНР), и выявило значительный рост операций с организациями, работающими в общеустановленном порядке.

Как отметил министр финансов Мади Такиев:

  • объем взаиморасчетов между двумя налоговыми режимами вырос с 5 до 10 трлн тенге за последний год;

  • при общем обороте в рамках СНР в 16 трлн тенге, на расчеты с компаниями в общеустановленном режиме приходится 10 трлн тенге.

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