За какие правонарушения казахстанским водителям грозит штраф до 3,7 млн тенге

Министерство транспорта Казахстана 1 апреля 2025 года опубликовало памятку для водителей грузового автотранспорта. Ведомство напомнило о важнейших правилах, регулирующих перевозку грузов по стране. Нарушение этих требований может повлечь за собой серьёзную административную ответственность — вплоть до многомиллионных штрафов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Основные правила для грузоперевозчиков

Согласно действующим нормам, водителям грузовых машин необходимо строго соблюдать следующие положения:

Запрещено управлять транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков.

Требования сотрудников транспортного контроля обязательны к выполнению. Игнорирование этих требований влечёт ответственность.

Водители обязаны соблюдать не только правила дорожного движения, но и установленный режим труда и отдыха.

Перевозка грузов с превышением допустимых весовых параметров является нарушением закона и наказывается штрафом.

"В зависимости от степени перегруза и категории субъекта бизнеса (малый, средний или крупный), размер штрафа составляет от 40 до 1000 МРП, что эквивалентно сумме от 147 тысяч до 3,7 миллиона тенге", — уточнили в пресс-службе Минтранса РК.

Нормы допустимой массы грузового транспорта

В целях сохранения дорожной инфраструктуры установлены чёткие лимиты по массе транспортных средств:

Трехосные автомобили (за исключением сочлененных автобусов категории М3): не более 25 тонн.

Четырехосные (включая машины с двумя управляемыми осями): до 32 тонн.

Пятиосные : до 38 тонн.

С шестью и более осями: не более 44 тонн.

Пример из практики: три дня ареста и штраф почти на 2 млн тенге

Сотрудники Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля привели недавний пример грубого нарушения. На столичном посту Кызылжар был остановлен грузовой автомобиль, передвигавшийся без государственных номеров. Кроме того, водитель проигнорировал требование инспектора остановиться.