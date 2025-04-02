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01.04.2025, 22:01

Продажа доли АНПЗ: официальное заявление Министерства энергетики

Новости Казахстана 0 275

В Министерстве энергетики РК прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможной продаже части Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) российской компании ПАО «Татнефть». В ведомстве заявили, что такая информация не соответствует действительности, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: пресс-служба АНПЗ
Фото: пресс-служба АНПЗ

Сотрудничество с «Татнефтью» — лишь обмен опытом

Как отметили в Минэнерго, взаимодействие между представителями «Татнефти» и АНПЗ действительно имело место, но оно касалось исключительно обмена производственным опытом.

«Обмен опытом среди компаний нефтеперерабатывающей отрасли — это распространённая практика, направленная на совершенствование производственных процессов. Вопрос продажи доли Атырауского НПЗ на данный момент не рассматривается», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Предложение о приватизации было, но не по АНПЗ

Ранее, 17 марта 2025 года, в кулуарах Мажилиса первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов сообщил, что предложение о частичной приватизации АНПЗ и Павлодарского нефтеперерабатывающего завода (ПНПЗ) действительно обсуждалось.

По его словам, инициатива исходила от АЗРК и рассматривалась в рамках мероприятий по повышению эффективности управления государственной собственностью. При этом он уточнил, что речь шла о передаче 50% государственной доли в указанных предприятиях, и на предварительном уровне правительство поддержало это предложение.

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