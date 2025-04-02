Тимур Турлов обошёл Дональда Трампа в списке миллиардеров Forbes

Фото: mobillegends.net

В свежем рейтинге Forbes World's Billionaires 2025 произошло знаковое изменение: основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов опередил по состоянию президента США Дональда Трампа.

Рост состояния Турлова: +$2,5 млрд за год

По оценке Forbes, на март 2025 года состояние Тимура Турлова составило $5,8 млрд, что на $2,5 млрд больше, чем в прошлом году. В 2024-м он впервые вошёл в глобальный рейтинг миллиардеров с капиталом $3,3 млрд.

Причины стремительного роста его состояния аналитики связывают с:

активным расширением международного присутствия Freedom Holding;

успешным развитием брокерской платформы Freedom24 ;

ростом доверия инвесторов к финансовым сервисам, ориентированным на частных клиентов;

положительной динамикой на региональных рынках, что укрепило позиции компании.

Дональд Трамп: рекордный капитал на фоне убыточного бизнеса

По информации Forbes USA, в 2025 году состояние Дональда Трампа достигло $5,1 млрд, что на $1,2 млрд больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель за всю его карьеру — в 2015 году его капитал оценивался в $4,5 млрд.

Главным источником прироста стал частичный выход Трампа из Trump Media & Technology Group — владельца социальной сети Truth Social. Несмотря на убыточность проекта, после сделки стоимость его доли приблизилась к стоимости принадлежащей ему недвижимости.

Казахстанцы в глобальном списке Forbes

Кроме Турлова, в обновлённый мировой рейтинг миллиардеров вошли и другие известные казахстанские предприниматели, ранее фигурировавшие в списках Forbes Kazakhstan: