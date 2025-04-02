Тимур Турлов обошёл Дональда Трампа в списке миллиардеров Forbes

Казахстанский бизнесмен оказался богаче президента США, согласно свежему рейтингу Forbes, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz
В свежем рейтинге Forbes World's Billionaires 2025 произошло знаковое изменение: основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов опередил по состоянию президента США Дональда Трампа.
По оценке Forbes, на март 2025 года состояние Тимура Турлова составило $5,8 млрд, что на $2,5 млрд больше, чем в прошлом году. В 2024-м он впервые вошёл в глобальный рейтинг миллиардеров с капиталом $3,3 млрд.
Причины стремительного роста его состояния аналитики связывают с:
активным расширением международного присутствия Freedom Holding;
успешным развитием брокерской платформы Freedom24;
ростом доверия инвесторов к финансовым сервисам, ориентированным на частных клиентов;
положительной динамикой на региональных рынках, что укрепило позиции компании.
По информации Forbes USA, в 2025 году состояние Дональда Трампа достигло $5,1 млрд, что на $1,2 млрд больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель за всю его карьеру — в 2015 году его капитал оценивался в $4,5 млрд.
Главным источником прироста стал частичный выход Трампа из Trump Media & Technology Group — владельца социальной сети Truth Social. Несмотря на убыточность проекта, после сделки стоимость его доли приблизилась к стоимости принадлежащей ему недвижимости.
Кроме Турлова, в обновлённый мировой рейтинг миллиардеров вошли и другие известные казахстанские предприниматели, ранее фигурировавшие в списках Forbes Kazakhstan:
Вячеслав Ким — сооснователь Kaspi.kz
Михаил Ломтадзе — CEO Kaspi.kz
Владимир Ким — акционер KAZ Minerals
Тимур и Динара Кулибаевы — ключевые акционеры Halyk Bank
Булат Утемуратов — мажоритарный акционер ForteBank
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