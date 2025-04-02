Жестокая расправа над бизнес-партнёром — полиция Алматинской области начала расследование

В сети появилось видео с места преступления, где был обнаружен сгоревший автомобиль с останками человека внутри, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

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Трагедия произошла в Карасайском районе Алматинской области.

Обгоревшее тело нашли возле зоны отдыха

Инцидент случился 31 марта неподалеку от зоны отдыха. В салоне полностью выгоревшего автомобиля были обнаружены человеческие останки. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Подозреваемый задержан

Правоохранительным органам удалось оперативно установить личность и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 43-летний житель Алматы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств случившегося», — сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

Версия о бизнес-конфликте

Официальные подробности инцидента в полиции пока не раскрывают. Однако в социальных сетях активно обсуждается версия, согласно которой убитый мог быть бизнес-партнером задержанного. Предположительно, мужчина нанес смертельный удар молотком, а затем попытался уничтожить улики, подожжя автомобиль с телом внутри.

Следствие продолжается. Правоохранители призывают граждан воздерживаться от преждевременных выводов и дождаться официальных результатов расследования.