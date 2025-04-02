Автострахование в Казахстане: почему важно оформить полис до 7 апреля

Через несколько дней в Казахстане вступят в силу изменения в законодательстве об обязательном автостраховании. Новые правила приведут к существенному росту стоимости полиса, особенно для начинающих водителей. Разберёмся, почему это произойдёт и кому стоит поторопиться с оформлением страховки, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Что изменится с 7 апреля

С 7 апреля 2025 года в силу вступят поправки в закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО). Основные изменения коснутся:

системы расчёта "бонус-малус";

влияния грубых нарушений ПДД на страховой класс;

увеличения страховых коэффициентов, особенно для новых водителей.

Одним из ключевых новшеств станет то, что теперь при расчёте страхового класса будут учитываться не только ДТП, но и серьёзные нарушения ПДД, совершённые в течение срока действия полиса.

Почему подорожает полис ОГПО

Стоимость автостраховки формируется с учётом целого ряда коэффициентов. Согласно статье 19 закона об обязательном страховании, на итоговую сумму влияют:

базовая страховая премия — составляет 1,9 МРП (в 2025 году это 7 470,8 тенге);

территориальный коэффициент — зависит от региона регистрации транспортного средства и уровня аварийности в нём;

тип транспортного средства — для легковых авто коэффициент равен 2,09, для мототехники — 1;

возраст и стаж водителя — для водителей младше 25 лет и со стажем менее 2 лет применяется коэффициент 1,1;

возраст автомобиля — до 7 лет включительно коэффициент равен 1, для старших авто — 1,1;

система "бонус-малус" — повышает или снижает стоимость в зависимости от страховой истории владельца.

Как изменится "бонус-малус"

На данный момент водителям, впервые оформляющим полис, присваивается 3-й класс страхования с коэффициентом 1.

Однако с 7 апреля в системе появятся новые классы. Новичкам будет автоматически присвоен класс А с коэффициентом 1,8 — что почти вдвое увеличит стоимость страховки.

Кому стоит оформить страховку до 7 апреля

В первую очередь, новым водителям и тем, кто никогда ранее не оформлял полис ОГПО, стоит поторопиться. До 7 апреля они могут получить стандартный коэффициент 1, тогда как после этой даты им грозит значительно более высокая стоимость.

Таким образом, оформить обязательную автостраховку до 7 апреля будет выгодно:

тем, кто недавно получил водительские права;

владельцам авто, оформляющим страховку впервые;

водителям младше 25 лет со стажем менее 2 лет.

Оформив полис заранее, можно избежать резкого роста цены и сэкономить на страховке.