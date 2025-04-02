Чтобы не остаться ни с чем: как казахстанцам правильно оформлять займы

В жизни нередко возникают ситуации, когда приходится занимать или одалживать деньги — будь то небольшая сумма до зарплаты или крупный заём между родственниками, друзьями или партнёрами. Однако даже в таких, казалось бы, бытовых вопросах важно соблюдать юридическую грамотность. О том, как правильно оформлять финансовые обязательства, рассказала нотариус из Шымкента Айнұр Тасболатова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Договор займа - это

Согласно статье 715 Гражданского кодекса Республики Казахстан, договор займа — это соглашение, по которому одна сторона (займодатель) передаёт другой стороне (заемщику) деньги или вещи, определённые родовыми признаками. Взамен заемщик обязуется вернуть займодателю такую же сумму или равное количество аналогичных вещей.

Когда договор должен быть в письменной форме

По подпункту 2 пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса РК, сделки на сумму свыше 100 месячных расчётных показателей (МРП) обязательно заключаются в письменной форме, если они не исполняются в момент совершения. Однако юристы рекомендуют фиксировать на бумаге даже более мелкие займы — это поможет избежать споров и недопонимания.

Обязательные пункты в договоре займа

Чтобы документ имел юридическую силу и обеспечивал защиту интересов обеих сторон, в нём необходимо указать:

Сумму займа — точное количество передаваемых денег;

Срок возврата — конкретную дату или период, в который заемщик обязан вернуть долг;

Процентную ставку , если она предусмотрена;

Способ возврата — наличными, банковским переводом и т. д.;

Ответственность за невозврат — возможные санкции или штрафы.

Кроме того, согласно статье 282 ГК РК, все денежные обязательства на территории страны должны выражаться исключительно в тенге. Это правило также распространяется на договор займа.

Как зафиксировать факт передачи денег

Чтобы избежать ситуации, при которой заемщик откажется признавать сам факт получения денег, стоит использовать надёжные способы подтверждения:

Перевод средств через банк;

Составление расписки;

Нотариальное удостоверение договора займа.

Последний способ придаёт дополнительную юридическую силу документу и минимизирует риски споров о его подлинности.

Что делать, если долг не возвращают

Если срок возврата займа истёк, а заемщик не выполняет обязательства, займодатель имеет несколько вариантов действий:

Направить письменное требование о возврате средств;

Обратиться к нотариусу за исполнительной надписью (если договор был нотариально удостоверен);

Подать иск в суд.

Главное — правильно оформить документ

«Договор займа — это не просто расписка, а полноценный юридический инструмент. Он помогает защитить себя от финансовых рисков, если его составить правильно и детально», — подчёркивает нотариус Айнұр Тасболатова.