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02.04.2025, 09:01

Перепиши судьбу: зачем казахстанцы меняют дату рождения по совету нумерологов

Новости Казахстана 0 441

В Казахстане набирает популярность необычная тенденция — некоторые граждане по рекомендации нумерологов решаются на изменение даты своего рождения в официальных документах. Об этом рассказал издатель Бакытжан Бухарбай в своём Facebook-посте, выразив обеспокоенность происходящим, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

«Недавно узнал от друга о новом тренде: теперь люди начали менять дату рождения в документах. Их учителя по нумерологии, сюцай и другим псевдонаучным направлениям утверждают: “Если изменишь дату рождения, придут деньги и успех”. Удивительно, что такое вообще разрешено. Это уже за гранью. Что дальше — место рождения менять будем, чтобы разбогатеть? Работать надо, а не верить в чепуху», — написал он.

Можно ли изменить дату рождения официально?

Редакция Tengrinews.kz направила запрос в Министерство юстиции, чтобы выяснить, действительно ли возможна смена даты рождения и на каких основаниях это допускается.

В Комитете регистрационной службы и организации юридических услуг при Минюсте пояснили: изменить дату рождения можно, но только при наличии веских и документально подтверждённых причин.

Согласно статье 187 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», основанием для государственной регистрации рождения является медицинское свидетельство либо решение суда об установлении факта рождения.

«Дата рождения — это установленный и неоспоримый факт, определяемый на основании медицинских документов. Она фиксируется по моменту появления ребёнка на свет. Изменения в этих данных допускаются исключительно при наличии объективных обстоятельств, подтверждённых документами», — сообщили в министерстве.

В каких случаях возможна смена даты рождения?

По информации ведомства, изменить дату рождения можно только в следующих случаях:

  • Обнаружение ошибки — если при регистрации была допущена ошибка, подтверждённая медицинскими документами.

  • Усыновление или удочерение — дата может быть скорректирована в соответствии с решением суда.

  • Судебное решение — по иным основаниям, подтверждённым в ходе судебного разбирательства.

В случае наличия достаточных оснований, гражданин может обратиться в любой регистрирующий орган (РАГС) либо в филиал Государственной корпорации «Правительство для граждан» (ЦОН).

Как происходит процесс внесения изменений?

Государственная регистрация актов гражданского состояния предполагает фиксацию жизненных событий — рождения, смерти, брака и т.д. Внесение изменений в эти записи регулируется статьёй 183 соответствующего кодекса. Изменения возможны только при наличии первичной записи, достаточных оснований и отсутствии споров между заинтересованными сторонами.

«Если между сторонами возникает спор, он может быть разрешён в порядке медиации или в судебном порядке», — добавили в Минюсте.

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