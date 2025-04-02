Хорошие новости для казахстанцев: банки массово повышают проценты по депозитам

В марте 2025 года сразу пять банков второго уровня в Казахстане пересмотрели условия по наиболее востребованным видам вкладов, повысив ставки вознаграждения. Подробнее о том, как изменились банковские предложения для клиентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Повышение ставок по несрочным вкладам

Наибольшей популярностью у казахстанцев продолжают пользоваться несрочные депозиты. Несмотря на относительно невысокую доходность, такие вклады отличаются гибкостью: их можно свободно пополнять и снимать средства (до неснижаемого остатка), не теряя начисленные проценты.

В марте условия по таким депозитам стали заметно привлекательнее. По информации Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), сразу пять банков повысили ставки по несрочным вкладам:

Один малый банк (доля рынка менее 3%) — увеличение на 0,7 процентного пункта (п.п.) ;

Три средних банка (доля от 3% до 10%) — на 0,8 п.п., 0,7 п.п. и 0,5 п.п. ;

Один крупный банк (доля более 10%) — на 0,7 п.п.

Сегодня открыть несрочный вклад можно в 16 банках страны, а максимальная доходность по ним достигла 15,7% годовых.

Изменения в сберегательных депозитах

Сберегательные депозиты, в отличие от несрочных, предполагают невозможность снятия средств до окончания срока действия договора. Однако они привлекают более высокими процентными ставками.

Новые предложения и рост ставок:

Один крупный банк в марте добавил в свою продуктовую линейку новый сберегательный вклад с возможностью пополнения. Таким образом, подобные депозиты теперь доступны уже в пяти банках.

Повышение ставок по сберегательным вкладам с пополнением:

Один малый банк : На срок 6 месяцев – увеличение на 0,2 п.п. На срок 12 месяцев – на 2,6 п.п.

Один средний банк — на 2,1 п.п. (6 месяцев)

Еще один средний банк — на 0,5 п.п. (6 месяцев)

Повышение ставок по вкладам без возможности пополнения:

Средний банк — на 0,2 п.п. (3 месяца) и 0,1 п.п. (6 месяцев)

Малый банк — на 1,2 п.п. , 1,3 п.п. и 3,0 п.п. на сроках 3, 6 и 12 месяцев соответственно

Крупный банк — на 0,6 п.п.

Средний банк : Повысил ставку на 3 месяца — на 1,5 п.п. Снизил на 6 месяцев — на 0,3 п.п.



В результате:

Ставки по вкладам с возможностью пополнения находятся в диапазоне от 5,1% до 17%

Ставки по вкладам без пополнения варьируются от 6,3% до 18,5%

Срочные вклады и плавающие ставки

В марте один из крупных банков начал предлагать срочные депозиты с возможностью досрочного снятия средств (с потерей начисленного дохода). При этом банк сразу установил максимально высокую ставку на рынке — 17% годовых на срок в 6 месяцев.

Также сохраняется возможность открыть депозит с плавающей ставкой — доходность по таким вкладам может меняться в зависимости от рыночных условий. На конец марта такие предложения имелись в двух банках, и оба повысили свои ставки на 0,9 п.п.

Причина тенденции — базовая ставка Нацбанка

Рост процентных ставок по депозитам напрямую связан с денежно-кредитной политикой. После того как Национальный банк Республики Казахстан 7 марта повысил базовую ставку, коммерческие банки начали активно пересматривать условия по вкладам, чтобы оставаться конкурентоспособными и привлекать средства населения.