В Казахско-русском международном университете внезапно отчислили 350 студентов

В частном вузе, расположенном в Актобе, произошло массовое отчисление студентов. Решение стало неожиданным для учащихся — учебный год подходил к концу, а многие были всего в шаге от получения диплома. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Фото: astanatv.kz

Учебу прервали без предупреждения

Большая часть отчисленных — студенты 2 и 3 курсов. Шокированные родители и бывшие учащиеся пришли в стены вуза в надежде получить разъяснения. Они утверждают, что руководство не предупреждало о подобных мерах, а оснований для отчисления у вуза, по их мнению, не было.

«Я посещала занятия неделю, но была одна в аудитории. Преподаватели сами сказали, что можно не ходить. В прошлом году заплатила 400 тысяч тенге, в этом — 500 тысяч. И теперь меня просто выставили за дверь», — рассказала Фируза Кенисбаева, студентка второго курса.

Среди отчисленных оказались и первокурсники, и студенты старших курсов. В качестве причин администрация университета указала неоплату обучения и систематические прогулы.

Вмешались власти

Ситуация вызвала широкий резонанс. На место прибыл заместитель акима Актюбинской области, который рекомендовал пострадавшим обращаться в суд. Он пообещал, что местные власти не оставят проблему без внимания. Однако самого ректора университета на встрече не было. После продолжительного ожидания представители вуза всё же вышли к журналистам и объяснили позицию администрации.

Причины отчисления: проверка и итоги

Как пояснили в университете, отчисления стали итогом внутренней проверки, проведенной по инициативе ректора в феврале. Результаты проверки показали, что значительная часть студентов фактически не посещала занятия.