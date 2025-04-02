В Таразе убит бывший сотрудник полиции

На одной из улиц Тараза обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: gov.kz

Шокирующая находка на улице

Информация о происшествии появилась сначала в социальных сетях. На видеозаписях, снятых очевидцами, заметно, что мужчина получил серьезные травмы головы. По предварительным данным, погибший ранее служил оперуполномоченным в Астане.

Возбуждено уголовное дело

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области подтвердили факт гибели мужчины. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК — «Убийство».

«Личность погибшего установлена. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — сообщили в полиции.

Вторая трагедия за несколько дней

Примечательно, что это уже второй подобный случай за последние дни, связанный с сотрудниками правоохранительных органов. 31 марта стало известно о гибели полицейского, тело которого было найдено в арендованной квартире.