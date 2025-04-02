В школах Казахстана вводят новую должность для педагогов

Согласно приказу министра просвещения от 26 марта 2025 года, в перечень педагогических должностей внесены изменения, сообщает Lada.kz

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Новая должность в образовательной системе

С 12 апреля 2025 года в школах официально появится новая должность — педагог-профориентатор. Соответствующее дополнение включено в утвержденный перечень должностей педагогических работников.

Цель нововведения

Как пояснили в Министерстве просвещения, введение новой должности направлено на развитие системы ранней профориентации школьников. Педагоги-профориентаторы будут помогать учащимся осознанно выбирать будущую профессию, ориентируясь на их интересы, способности и потребности рынка труда.

Почему это важно

Ранняя профориентация способствует более осмысленному подходу к выбору образовательного и карьерного пути. Введение специалистов, ответственных за данное направление, должно повысить эффективность работы школ в этой сфере и помочь ученикам принимать более взвешенные решения о своем будущем.