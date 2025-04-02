Бронированный Mercedes Назарбаева продается за 222 млн тенге

На сайте Kolesa.kz вновь появилось объявление о продаже Mercedes-Benz S600 1993 года выпуска, который, по утверждению продавца, ранее принадлежал первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Автомобиль уже не впервые пытаются реализовать — цена осталась прежней: 222 миллиона тенге, сообщает Lada.kz

Фото: kolesa.kz

Особенности автомобиля

Продавец акцентирует внимание на нескольких уникальных характеристиках:

Историческая принадлежность : машина, предположительно, была в личном пользовании Нурсултана Назарбаева;

Небольшой пробег : чуть более 38 тысяч километров;

Бронирование высокого уровня : модель оснащена заводской бронекапсулой, соответствующей классу защиты B7;

Производство по спецзаказу: автомобиль собрали вручную на мануфактуре в Германии специально для первых лиц государств.

Архивная фотография бывшего президента Казахстана с «мерседесом».

Подтверждение подлинности

В качестве доказательств продавец прилагает:

скриншот из регистрационной базы, указывающий на бывшего владельца;

архивную фотографию, на которой запечатлен Нурсултан Назарбаев рядом с этим автомобилем.

Также отмечается, что бронекапсула машины выдерживает обстрел из автоматического оружия и снайперских винтовок.

Прецеденты и аналоги

Для усиления доверия продавец ссылается на следующие факты:

Аналогичный Mercedes спас жизнь бывшему президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе;

Сходная модель, принадлежавшая Владимиру Путину, была продана за 1,3 млн евро.

История продаж

Это далеко не первая попытка продать автомобиль. Еще два года назад СМИ сообщали о размещении аналогичного объявления с той же ценой — 222 млн тенге.

Справка

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти три десятилетия. В марте 2019 года он добровольно ушел с должности, передав власть Касым-Жомарту Токаеву, который на тот момент возглавлял Сенат парламента.