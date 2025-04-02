Бронированный Mercedes Назарбаева продается за 222 млн тенге

На сайте Kolesa.kz вновь появилось объявление о продаже Mercedes-Benz S600 1993 года выпуска, который, по утверждению продавца, ранее принадлежал первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Автомобиль уже не впервые пытаются реализовать — цена осталась прежней: 222 миллиона тенге, сообщает Lada.kz
Продавец акцентирует внимание на нескольких уникальных характеристиках:
Историческая принадлежность: машина, предположительно, была в личном пользовании Нурсултана Назарбаева;
Небольшой пробег: чуть более 38 тысяч километров;
Бронирование высокого уровня: модель оснащена заводской бронекапсулой, соответствующей классу защиты B7;
Производство по спецзаказу: автомобиль собрали вручную на мануфактуре в Германии специально для первых лиц государств.
Архивная фотография бывшего президента Казахстана с «мерседесом».
В качестве доказательств продавец прилагает:
скриншот из регистрационной базы, указывающий на бывшего владельца;
архивную фотографию, на которой запечатлен Нурсултан Назарбаев рядом с этим автомобилем.
Также отмечается, что бронекапсула машины выдерживает обстрел из автоматического оружия и снайперских винтовок.
Для усиления доверия продавец ссылается на следующие факты:
Аналогичный Mercedes спас жизнь бывшему президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе;
Сходная модель, принадлежавшая Владимиру Путину, была продана за 1,3 млн евро.
Это далеко не первая попытка продать автомобиль. Еще два года назад СМИ сообщали о размещении аналогичного объявления с той же ценой — 222 млн тенге.
Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти три десятилетия. В марте 2019 года он добровольно ушел с должности, передав власть Касым-Жомарту Токаеву, который на тот момент возглавлял Сенат парламента.
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