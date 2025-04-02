Мопеды без регистрации не поедут — предупреждение МВД

В Министерстве внутренних дел напомнили владельцам мопедов о необходимости срочной регистрации транспорта. В противном случае незарегистрированные мопеды будут изъяты и отправлены на штрафстоянки, сообщает Lada.kz

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До 4 апреля — последний срок

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил 2 апреля в кулуарах Мажилиса, что времени на регистрацию осталось совсем немного. Крайний срок — 4 апреля 2025 года. После этой даты управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона.

«До 4-го числа осталось совсем немного. Мы даже обратились к ЦОНам с просьбой продлить рабочие часы, чтобы все желающие успели зарегистрироваться. После истечения срока ездить без регистрации будет невозможно», — подчеркнул Лепеха.

Сколько мопедов зарегистрировано?

По информации МВД, на утро 2 апреля в стране официально зарегистрировано 18 200 мопедов. Однако точное количество такого транспорта в Казахстане неизвестно.

«Цифры разнятся. В прошлом году было выдано 22 тысячи водительских удостоверений соответствующей категории, в этом — около 2,5 тысяч. Но нужно учитывать, что удостоверение могли получить и без фактического наличия мопеда», — уточнил вице-министр.

Незарегистрированные мопеды эвакуируют

Игорь Лепеха отметил, что в случае выявления незарегистрированного мопеда, транспортное средство будет изъято и помещено на штрафстоянку.