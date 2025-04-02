Как получить пособие, если не ответили на SMS с 1414

С начала 2025 года свыше 72 тысяч казахстанцев получили социальные выплаты и пособия без подачи заявлений — процесс прошёл полностью автоматически. Для этого достаточно было подтвердить согласие на оформление, ответив на SMS с короткого номера 1414. Если уведомление проигнорировано или не получено, возможность оформить пособие остаётся — что делать в таком случае, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kzvesti. kz

Как работает "Цифровая карта семьи"

Система действует в Казахстане с начала 2023 года и предназначена для автоматического выявления граждан, которым положены пособия и соцвыплаты. После установления права на помощь, гражданину приходит SMS с номера 1414 с предложением подтвердить назначение пособия и указать номер банковского счёта.

Важно: в ответе нельзя указывать полные данные карты, такие как срок действия или CVV-код — они не требуются и могут быть запрошены только мошенниками. Также запрещено сообщать пароли и другие конфиденциальные сведения.

Сколько человек уже воспользовались системой

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с начала 2025 года сообщения от системы получили 133,6 тыс. казахстанцев. Из них более 72,3 тыс. дали согласие на проактивное назначение выплат — то есть свыше половины откликнулись на предложение и получили поддержку от государства.

Для сравнения, за весь 2024 год такие SMS были направлены 642 тыс. человек, однако согласие дали только 40%. Причинами отказа зачастую становились недоверие, незнание или простое невнимание — многие не замечали сообщение или удаляли его, приняв за спам.

Что делать, если SMS было проигнорировано

Если гражданин не ответил на сообщение, он всё равно не теряет права на получение пособия. В этом случае необходимо:

обратиться в ближайший Центр обслуживания населения (ЦОН);

либо подать заявку через портал электронного правительства eGov.kz.

Какие выплаты можно получить через Цифровую карту семьи

На текущий момент система позволяет назначать следующие пять видов государственных пособий:

родителям или опекунам детей с инвалидностью;

по инвалидности;

по потере кормильца;

многодетным семьям;

многодетным матерям, награждённым подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа».

Также доступны три вида социальных выплат и две формы господдержки:

в случае утраты трудоспособности;

при потере работы;

по потере кормильца;

адресная социальная помощь;

единовременная выплата на погребение.

Дополнительные уведомления через систему

Кроме пособий, система информирует граждан о возможности:

получения пенсионных выплат;

истечении срока действия статуса "қандас";

мерах занятости для безработных.

Что важно помнить

Все уведомления о пособиях и выплатах приходят только с официального номера 1414, принадлежащего Единому контакт-центру. Чтобы получать такие сообщения, номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан.