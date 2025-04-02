Как получить пособие, если не ответили на SMS с 1414

С начала 2025 года свыше 72 тысяч казахстанцев получили социальные выплаты и пособия без подачи заявлений — процесс прошёл полностью автоматически. Для этого достаточно было подтвердить согласие на оформление, ответив на SMS с короткого номера 1414. Если уведомление проигнорировано или не получено, возможность оформить пособие остаётся — что делать в таком случае, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Система действует в Казахстане с начала 2023 года и предназначена для автоматического выявления граждан, которым положены пособия и соцвыплаты. После установления права на помощь, гражданину приходит SMS с номера 1414 с предложением подтвердить назначение пособия и указать номер банковского счёта.
Важно: в ответе нельзя указывать полные данные карты, такие как срок действия или CVV-код — они не требуются и могут быть запрошены только мошенниками. Также запрещено сообщать пароли и другие конфиденциальные сведения.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с начала 2025 года сообщения от системы получили 133,6 тыс. казахстанцев. Из них более 72,3 тыс. дали согласие на проактивное назначение выплат — то есть свыше половины откликнулись на предложение и получили поддержку от государства.
Для сравнения, за весь 2024 год такие SMS были направлены 642 тыс. человек, однако согласие дали только 40%. Причинами отказа зачастую становились недоверие, незнание или простое невнимание — многие не замечали сообщение или удаляли его, приняв за спам.
Если гражданин не ответил на сообщение, он всё равно не теряет права на получение пособия. В этом случае необходимо:
обратиться в ближайший Центр обслуживания населения (ЦОН);
либо подать заявку через портал электронного правительства eGov.kz.
На текущий момент система позволяет назначать следующие пять видов государственных пособий:
родителям или опекунам детей с инвалидностью;
по инвалидности;
по потере кормильца;
многодетным семьям;
многодетным матерям, награждённым подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа».
Также доступны три вида социальных выплат и две формы господдержки:
в случае утраты трудоспособности;
при потере работы;
по потере кормильца;
адресная социальная помощь;
единовременная выплата на погребение.
Кроме пособий, система информирует граждан о возможности:
получения пенсионных выплат;
истечении срока действия статуса "қандас";
мерах занятости для безработных.
Все уведомления о пособиях и выплатах приходят только с официального номера 1414, принадлежащего Единому контакт-центру. Чтобы получать такие сообщения, номер телефона должен быть зарегистрирован в Базе мобильных граждан.
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