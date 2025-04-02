Казахстанских полицейских-вымогателей уволили после скандала с белорусскими автоблогерами

В Министерстве внутренних дел отреагировали на видео с участием туристов из Беларуси, в котором сотрудники казахстанской полиции, по словам блогеров, потребовали взятку. Заместитель главы МВД Игорь Лепеха прокомментировал ситуацию в кулуарах мажилиса, сообщает Lada.kz

Кадр из видео

Сотрудников уволили, возбуждено дело

«В настоящее время проводится служебная проверка. Также возбуждено уголовное дело. Эти сотрудники уже уволены», — сообщил Игорь Лепеха.

Что произошло

Инцидент произошел в Туркестанской области. Несколько дней назад в интернете появилось видео, снятое белорусскими путешественниками. По их словам, патрульные потребовали у них 200 тысяч тенге за отсутствие казахстанского техосмотра и за то, что автомобиль якобы попал на камеру.

Туристы утверждают, что нарушений с их стороны не было, и никаких доказательств им не предъявили.

«Мы особо не сопротивлялись. Просто заплатили и поехали дальше», — рассказал блогер.

Реакция полиции

В МВД подтвердили, что по данному факту начата проверка. Кроме того, ведется служебное расследование в отношении руководства подразделения, сотрудники которого причастны к инциденту.

«Виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством», — подчеркнули в полиции.

Подобные случаи уже происходили

Стоит отметить, что подобные инциденты уже происходили ранее. Так, в прошлом году в соцсетях распространилось видео, где зафиксирована передача денег сотрудникам полиции Алматы. Впоследствии антикоррупционная служба возбудила досудебное расследование по факту получения взятки за непринятие административных мер в отношении иностранца.

Также в 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 70 уголовных дел, связанных с попытками подкупа полицейских. В связи с этим в МВД сделали официальное заявление и пообещали усилить контроль.