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02.04.2025, 12:54

С апреля в Казахстане запускают новую ипотечную программу

Новости Казахстана 0 16 514

С 7 апреля 2025 года в Казахстане начнет действовать новая ипотечная программа "Орда Аймақ", которую запускает Казахстанская жилищная компания (КЖК). Об этом сообщает Lada.kz 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Защита инвестиций дольщиков с гарантией КЖК

Программа ориентирована на приобретение жилья, находящегося на стадии строительства, по договору долевого участия. Главное преимущество — гарантия от КЖК: в случае, если застройщик не завершит строительство или объявит себя банкротом, компания берет на себя обязательства по завершению объекта. Это обеспечивает полную защиту инвестиций дольщиков.

Подать заявку можно через "Отбасы банк"

Прием заявок будет осуществляться через уполномоченных агентов АО "Отбасы банк". При этом для участия в программе не требуется наличие депозита в банке, а также не действует ограничение по уже имеющемуся жилью — эти условия, обязательные в других программах, на "Орда Аймақ" не распространяются.

Условия ипотечного кредитования

Программа предлагает гибкие условия для заемщиков:

  • Ставка вознаграждения — фиксированная, 15,9% годовых (ГЭСВ — от 17,26% до 22,81%)

  • Первоначальный взнос — от 20%

  • Сумма займа — от 1 до 75 миллионов тенге

  • Срок кредитования — от 1 года (12 месяцев) до 20 лет (240 месяцев)

  • Начальная стоимость жилья — ниже рыночной, поскольку покупка осуществляется на этапе строительства

Возрастные ограничения

Программа доступна для граждан Казахстана в возрасте от 21 года.

Где узнать подробности

Уточнить все условия, ознакомиться с перечнем строящихся объектов и получить контакты отдела продаж и консультантов можно на Жилищном портале КЖК.

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