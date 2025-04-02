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02.04.2025, 13:40

Сабина Алтынбекова откровенно об абьюзе: «Научите дочерей говорить "нет"»

Новости Казахстана 0 3 736

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, недавно пережившая развод, поделилась эмоциональным обращением на своей странице в Instagram. В stories спортсменка опубликовала вдохновляющий текст, в котором призвала казахстанцев с детства учить девочек защищать себя, не стыдиться своих чувств и открыто говорить о насили, сообщает Lada.kz

Фото: instagram.com/altynbekova_20
Фото: instagram.com/altynbekova_20

«Ценить безопасность выше вежливости»

В своей публикации Сабина процитировала анонимного автора, подчеркнув важность формирования у девочек чувства собственного достоинства и умения постоять за себя. Она подчеркнула:

Цитаты Сабины Алтынбековой

Публикация Алтынбековой в stories: instagram.com/altynbekova_20/?hl=ru

Призыв к смелости и вере в себя

Алтынбекова также подчеркнула важность воспитания у девочек уверенности и силы духа:

«Научите их занимать позицию.
Быть смелыми и храбрыми.
Верить в лучший мир — и знать, что они его заслуживают.
Скажите им, что девичество не обязано быть связано с болью».

Таким образом, спортсменка подчеркнула: девушки должны расти свободными от стыда, страха и чувства вины, а общество — поддерживать их в этом.

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