Сабина Алтынбекова откровенно об абьюзе: «Научите дочерей говорить "нет"»

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, недавно пережившая развод, поделилась эмоциональным обращением на своей странице в Instagram. В stories спортсменка опубликовала вдохновляющий текст, в котором призвала казахстанцев с детства учить девочек защищать себя, не стыдиться своих чувств и открыто говорить о насили, сообщает Lada.kz

Фото: instagram.com/altynbekova_20

«Ценить безопасность выше вежливости»

В своей публикации Сабина процитировала анонимного автора, подчеркнув важность формирования у девочек чувства собственного достоинства и умения постоять за себя. Она подчеркнула:

Публикация Алтынбековой в stories: instagram.com/altynbekova_20/?hl=ru

Призыв к смелости и вере в себя

Алтынбекова также подчеркнула важность воспитания у девочек уверенности и силы духа:

«Научите их занимать позицию.

Быть смелыми и храбрыми.

Верить в лучший мир — и знать, что они его заслуживают.

Скажите им, что девичество не обязано быть связано с болью».

Таким образом, спортсменка подчеркнула: девушки должны расти свободными от стыда, страха и чувства вины, а общество — поддерживать их в этом.