Техосмотр по-новому: что ждет казахстанских водителей и сколько это будет стоить?

С 5 апреля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые нормы, касающиеся обязательного технического осмотра транспортных средств. Ужесточаются требования к операторам, усиливается контроль со стороны государства и существенно повышаются штрафы за нарушения. Что именно изменится и как это скажется на автовладельцах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Яндекс Карты

Открыть станцию техосмотра станет сложнее

На сегодняшний день открыть пункт техосмотра можно было сравнительно легко. Достаточно зарегистрироваться в качестве ИП или юридического лица, иметь помещение (в собственности или в аренде), оборудование и просто уведомить Министерство транспорта о начале деятельности. Это предусмотрено действующей редакцией статьи 89 Закона РК «О дорожном движении».

Однако с 5 апреля действующий уведомительный порядок заменяется на разрешительный. Теперь открыть станцию можно будет только после получения специального разрешения от Министерства транспорта. Это одно из ключевых нововведений Закона № 130-VIII и связанных с ним подзаконных актов.

Что потребуется для получения разрешения

Список документов и требований, необходимых для получения разрешения, значительно расширился. Согласно новым правилам (в частности, приказу и.о. министра транспорта № 38), соискатель должен будет предоставить в Оператор ЕИС следующие сведения и документы:

заявление и удостоверение личности;

регистрационные документы ИП или юрлица;

данные о расположении станции техосмотра;

справку о наличии или аренде помещения;

информацию о соответствии помещения требованиям госстандарта СТ РК 1811-2018;

договор на специализированное программное обеспечение;

копии паспортов и сертификатов на контрольно-диагностическое оборудование;

технические данные с ID-номерами оборудования и IP-камер.

Этот перечень подробно изложен в пункте 6.1 Правил и подлежит возможному расширению в будущем.

Ужесточение контроля и штрафов

Одной из главных причин реформы стало распространение фиктивного техосмотра. Многие станции, пользуясь мягкими требованиями и низкими штрафами (всего 10 МРП для ИП по статье 616 КоАП), ограничивались минимальной проверкой — зачастую только тормозов. Между тем, по действующим правилам, диагностика должна включать:

роликовый тормозной стенд;

люфтомер;

газоанализатор и дымомер;

прибор проверки света фар;

тестер рулевого управления и подвески.

С 5 апреля штрафы значительно возрастают:

для малого бизнеса — с 10 до 50 МРП,

для среднего — с 20 до 70 МРП,

для крупного — с 30 до 100 МРП.

Кроме того, при нарушениях Министерство транспорта сможет приостанавливать действие разрешения, а при неустранении — лишать его. Повторное получение лицензии будет возможно только через три года.

Возможные последствия для автовладельцев

Более строгие требования и необходимость закупки дорогостоящего оборудования могут привести к удорожанию процедуры техосмотра. Сокращение числа станций (из-за отзыва разрешений или ухода с рынка) также может сказаться на цене услуги.

До реформы техосмотр обходился, в среднем, в 6 000 тенге. В условиях сокращения предложения и роста издержек у операторов логично ожидать повышения стоимости. Впрочем, власти надеются, что это компенсируется повышением безопасности на дорогах и снижением количества аварий по вине неисправных автомобилей.

Что будет с понятием фиктивного техосмотра

Из новой редакции Правил исключено само понятие «фиктивный техосмотр». Вероятно, инициаторы реформ считают, что после внедрения новых норм такая практика исчезнет сама собой. Однако для эффективного контроля, очевидно, потребуются регулярные проверки пунктов техосмотра.