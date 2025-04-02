Не успел вернуться: из-за нарушения миграционного режима казахстанца выдворили из страны

В Восточном Казахстане гражданин, не уведомивший миграционные органы о получении иностранного гражданства, был выдворен из страны по решению суда, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД РК .

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Нарушение закона — выдворение из страны

Как отмечает ведомство, с начала 2025 года в регионе выявлено 16 случаев, когда граждане Казахстана не сообщили в органы внутренних дел о получении паспорта другого государства. Два из этих случаев завершились административным выдворением.

Одним из нарушителей оказался житель ВКО, получивший в 2021 году гражданство соседнего государства. Однако, по его словам, он не знал о необходимости уведомлять миграционные органы и сдавать документы, удостоверяющие прежнее гражданство.

"Семейные обстоятельства не позволили ему своевременно вернуться в Казахстан", — сообщили в МВД.

Суд, рассмотрев обстоятельства, постановил выдворить мужчину за пределы страны.

Что говорит закон?

Полиция напоминает: в соответствии с законодательством Республики Казахстан, граждане, получившие иностранное гражданство, обязаны:

В течение 30 календарных дней уведомить миграционные службы;

Сдать документы, подтверждающие гражданство Казахстана.

В случае нарушения предусмотрена административная ответственность.

Санкции за несоблюдение требований

Согласно части 2 статьи 496 КоАП РК, за несвоевременное уведомление о получении иностранного гражданства грозит: