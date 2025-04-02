18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.05
542.99
5.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.04.2025, 15:02

Не успел вернуться: из-за нарушения миграционного режима казахстанца выдворили из страны

Новости Казахстана 0 575

В Восточном Казахстане гражданин, не уведомивший миграционные органы о получении иностранного гражданства, был выдворен из страны по решению суда, сообщает Lada.kz  со ссылкой на МВД РК.

Фото: freepik
Фото: freepik

Нарушение закона — выдворение из страны

Как отмечает ведомство, с начала 2025 года в регионе выявлено 16 случаев, когда граждане Казахстана не сообщили в органы внутренних дел о получении паспорта другого государства. Два из этих случаев завершились административным выдворением.

Одним из нарушителей оказался житель ВКО, получивший в 2021 году гражданство соседнего государства. Однако, по его словам, он не знал о необходимости уведомлять миграционные органы и сдавать документы, удостоверяющие прежнее гражданство.

"Семейные обстоятельства не позволили ему своевременно вернуться в Казахстан", — сообщили в МВД.

Суд, рассмотрев обстоятельства, постановил выдворить мужчину за пределы страны.

Что говорит закон?

Полиция напоминает: в соответствии с законодательством Республики Казахстан, граждане, получившие иностранное гражданство, обязаны:

  • В течение 30 календарных дней уведомить миграционные службы;

  • Сдать документы, подтверждающие гражданство Казахстана.

В случае нарушения предусмотрена административная ответственность.

Санкции за несоблюдение требований

Согласно части 2 статьи 496 КоАП РК, за несвоевременное уведомление о получении иностранного гражданства грозит:

  • Штраф в размере 200 МРП (в 2025 году — 786 400 тенге);

  • Либо административное выдворение из Республики Казахстан.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…