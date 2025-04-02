Почему казахстанцы получают налоговые уведомления на уже проданные машины: комментарий Минфина

Жители Западно-Казахстанской области пожаловались на случаи необоснованного начисления транспортного налога — налоговики продолжают присылать уведомления даже после того, как автомобиль был продан или подарен. Министерство финансов Казахстана разъяснило , почему так происходит и что делать, чтобы избежать подобных ситуаций, сообщает Lada.kz

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Почему продолжают начислять налог после продажи машины

Согласно действующему законодательству, налог на транспорт рассчитывается автоматически — на основании информации, которую передают уполномоченные органы. За регистрацию и учет автомобилей в Казахстане отвечают специализированные центры обслуживания населения (спецЦОНы). Если транспортное средство по-прежнему числится за прежним владельцем, то налог начисляется именно ему, независимо от фактической смены собственника.

Нередки случаи, когда человек избавился от машины — продал её или передал в дар — но авто так и не было официально снято с учета. В результате система продолжает считать его владельцем, и налоговые органы продолжают выставлять счета.

Как избежать налогов на уже переданный автомобиль

Чтобы подобной проблемы не возникло, Министерство финансов рекомендует:

лично посетить спецЦОН по месту регистрации;

убедиться, что автомобиль официально снят с учета;

при необходимости — подать заявление на снятие с регистрации.

Только после этого налоговая служба получит обновленные данные и сможет отменить начисление налога.

Что делать, если налог уже пришёл, а машины давно нет

Если вы получили уведомление о необходимости уплаты налога на транспорт, который уже не принадлежит вам, следуйте следующим шагам:

Проверьте статус автомобиля. Убедитесь, числится ли он за вами в базе. Снимите автомобиль с учета. Это можно сделать как через спецЦОН, так и онлайн — через портал электронного правительства eGov. Обратитесь в налоговую службу. После обновления регистрационных данных инспекция пересчитает налог и скорректирует задолженность.

Кто несет ответственность за снятие с учета

Минфин напоминает: сам факт продажи или дарения транспортного средства не освобождает бывшего владельца от ответственности за своевременное снятие машины с учета. До тех пор, пока авто официально не перерегистрировано, все налоговые обязательства остаются на прежнем хозяине.

Поэтому важно не только оформить договор, но и проконтролировать завершение процедуры перерегистрации — это убережет от неожиданных налоговых начислений в будущем.