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02.04.2025, 16:24

Возможности на фоне риска: как Казахстан может выиграть от новых пошлин США на российскую нефть

Новости Казахстана 0 592

Потенциальные пошлины на российскую нефть, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут оказать существенное влияние на мировой рынок нефти. Эксперты рассказали Zakon.kz, как эти меры способны отразиться на экономике Казахстана и национальной валюте — тенге, сообщает Lada.kz

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Что предложил Трамп

В конце марта президент США Дональд Трамп сообщил о возможном введении пошлин в размере 25% или 50% на нефть, закупаемую у России. По его словам, такие меры могут быть введены в случае, если не удастся достичь соглашения о прекращении военных действий на территории Украины.

На фоне этих заявлений стоимость нефти Brent краткосрочно выросла до 74,8 доллара за баррель, но уже 1 апреля цена вновь снизилась до 74,5 доллара. Как отмечают в АФК, это может быть связано с опасениями участников рынка относительно возможного усиления торговых противостояний и, как следствие, снижения спроса на сырье.

Казахстан может оказаться в выигрыше

Несмотря на возможные негативные последствия для глобальной торговли, аналитики считают, что Казахстан в данной ситуации способен получить определенные выгоды.

По мнению финансового аналитика Армана Бейсембаева, если поставки российской нефти будут ограничены, это может привести к росту мировых цен на энергоносители. В таком случае Казахстан сможет увеличить свои доходы от экспорта нефти.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов также считает, что у Казахстана может открыться «временное окно возможностей». По его словам:

«Казахстанская нефть, в частности бренд KEBCO, несмотря на транспортировку через территорию России, не подпадает под западные санкции, что делает её особенно привлекательной для европейских стран».

Но преимущества могут быть краткосрочными

Однако, как подчеркивают эксперты, возможные выгоды вряд ли будут устойчивыми. Один из главных факторов риска — это зависимость Казахстана от российской инфраструктуры. Более 80% казахстанской нефти транспортируется через территорию РФ, что в случае новых ограничений может создать серьезные логистические сложности.

Кроме того, увеличение объемов поставок может вызвать недовольство со стороны ОПЕК+, поскольку Казахстан является участником соглашения по регулированию добычи.

Возможное влияние на тенге

Что касается курса тенге, здесь мнения аналитиков разделились.

Расул Рысмамбетов считает, что рост цен на нефть и стабильный спрос на казахстанскую нефть со стороны Европы может укрепить нацвалюту. Однако Арман Бейсембаев более осторожен в прогнозах. Он указывает, что даже при росте цен на нефть курс тенге может оставаться под давлением:

«Представим, что США вводят пошлины, российская нефть уходит с рынка, цены на нефть растут. Казалось бы, хорошо. Но при этом рубль, скорее всего, ослабеет — ведь он напрямую зависит от экспорта нефти. А ослабление рубля может утянуть за собой и тенге».

Таким образом, возможно развитие парадоксального сценария: несмотря на рост цен на нефть, казахстанская валюта может ослабнуть вслед за российской. Для бюджета это может быть плюс, но в макроэкономике — риск.

Что нужно делать Казахстану

По мнению Рысмамбетова, в случае реализации такого сценария Казахстану следует активнее работать над:

  • диверсификацией экспортных маршрутов, чтобы снизить зависимость от России;

  • усилением дипломатических и экономических усилий, включая точную маркировку нефти;

  • налаживанием коммуникации с ключевыми рынками и трейдерами.

Вывод

Санкции против российской нефти могут дать Казахстану краткосрочные преимущества, такие как рост доходов от экспорта. Однако устойчивость этих выгод под вопросом из-за инфраструктурной зависимости и глобальной экономической неопределенности. Для минимизации рисков стране предстоит выстраивать долгосрочную стратегию диверсификации и адаптации к новым условиям мирового энергетического рынка.

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