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02.04.2025, 17:24

Минздрав меняет правила квалификации медиков: кого коснутся изменения

Новости Казахстана 0 667

Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в порядок присвоения квалификационных категорий медицинским работникам. Об этом 2 апреля сообщила глава ведомства Акмарал Альназарова, сообщает Lada.kz

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Что изменилось

По словам министра, нововведения стали ответом на многочисленные обращения медиков и направлены на упрощение процесса оценки их квалификации.

В частности, от прохождения отдельных этапов оценки — в том числе тестирования знаний и кейс-решений — теперь освобождаются следующие категории специалистов:

  • медицинские работники, срок действия квалификационной категории у которых истёк после 1 января 2021 года;

  • специалисты, переоформляющие бессрочную категорию;

  • медики, подтверждающие действующую квалификацию.

Учет опыта и образование

Также в документе уточняется, что для специалистов с техническим и профессиональным образованием, получивших дополнительное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сохраняется прежний квалификационный уровень. Это возможно при наличии соответствующего опыта работы, полученного ранее.

Меры по снижению финансовой нагрузки

Чтобы уменьшить финансовую нагрузку на медицинских работников, министерство приняло решение отменить оплату за первую пересдачу экзамена в случае получения неудовлетворительной оценки.

Кроме того, снижена стоимость оценки квалификации для медсестёр — с 21 000 до 17 000 тенге.

Когда вступят в силу изменения

Медицинские работники смогут пройти процедуру подтверждения квалификационного уровня уже через 10 дней после вступления приказа в силу.

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