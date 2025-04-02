Казахстанец насмерть замёрз в воде, пытаясь скрыться от полиции

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля. По предварительной информации, молодой человек зашел в воду во время задержания и скончался от общего переохлаждения, сообщает Lada.kz
Информация о трагическом случае появилась в социальных сетях. В паблике 7152.kz в Instagram сообщили, что в Петропавловске 21-летний парень погиб в результате общего переохлаждения. По данным источника, молодой человек оказался в воде в районе автозаправочной станции на выезде в микрорайон Солнечный.
Как утверждается, помощь пострадавшему вызвали сотрудники полиции. Однако до прибытия медиков спасти его не удалось — молодой человек скончался на месте.
«По неподтвержденной информации, он залез в воду во время задержания», — отмечается в сообщении паблика.
Департамент полиции Северо-Казахстанской области подтвердил факт гибели 21-летнего жителя Петропавловска. В ведомстве сообщили, что смерть наступила в машине скорой помощи.
«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводятся следственные мероприятия для объективного установления всех обстоятельств происшествия», — говорится в официальном сообщении ДП СКО.
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