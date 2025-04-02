Казахстанец насмерть замёрз в воде, пытаясь скрыться от полиции

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля. По предварительной информации, молодой человек зашел в воду во время задержания и скончался от общего переохлаждения, сообщает Lada.kz

Фото: rutube.ru

Информация о трагическом случае появилась в социальных сетях. В паблике 7152.kz в Instagram сообщили, что в Петропавловске 21-летний парень погиб в результате общего переохлаждения. По данным источника, молодой человек оказался в воде в районе автозаправочной станции на выезде в микрорайон Солнечный.

Погиб до приезда скорой

Как утверждается, помощь пострадавшему вызвали сотрудники полиции. Однако до прибытия медиков спасти его не удалось — молодой человек скончался на месте.

«По неподтвержденной информации, он залез в воду во время задержания», — отмечается в сообщении паблика.

Официальный комментарий полиции

Департамент полиции Северо-Казахстанской области подтвердил факт гибели 21-летнего жителя Петропавловска. В ведомстве сообщили, что смерть наступила в машине скорой помощи.