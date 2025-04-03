18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.05
542.99
5.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.04.2025, 19:37

В Казахстане хотят штрафовать за "подаренные" SIM-карты

Новости Казахстана 0 1 024

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев прокомментировал возможность введения ответственности за передачу SIM-карт посторонним лицам. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах мажилиса, сообщает Lada.kz  со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

SIM-карта только для владельца?

По словам министра, сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения. Минцифры собирает предложения от участников рынка, и пока окончательное решение не принято.

"Речь идет о третьих лицах — тех, кто не связан с владельцем SIM-карты. Что касается передачи карты ребёнку — этот момент мы обязательно учтём и рассмотрим возможные способы регулирования", — пояснил Мадиев.

Он подчеркнул, что речь не идёт о введении уголовной ответственности. Однако, возможно, будет предусмотрено административное наказание — в виде штрафа.

Размер штрафа пока не определён

Мадиев уточнил, что пока говорить о конкретных суммах или параметрах рано, так как обсуждение продолжается.

"Мы активно прорабатываем этот вопрос. Думаю, что уже в этом году соответствующее предложение может быть внесено на рассмотрение", — добавил министр.

Новый сервис на eGov: проверка SIM-карт

Также стало известно о запуске нового онлайн-сервиса на портале eGov. С его помощью казахстанцы могут узнать, сколько SIM-карт оформлено на их имя. Этот инструмент должен помочь усилить контроль за использованием мобильной связи и предотвратить возможные злоупотребления.

Планы по введению детских SIM-карт

Ранее, в марте, вице-министр просвещения сообщил о намерении внести изменения в законодательство, согласно которым родители будут обязаны приобретать для детей специальные детские SIM-карты.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…