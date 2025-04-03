В Казахстане хотят штрафовать за "подаренные" SIM-карты

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев прокомментировал возможность введения ответственности за передачу SIM-карт посторонним лицам. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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SIM-карта только для владельца?

По словам министра, сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения. Минцифры собирает предложения от участников рынка, и пока окончательное решение не принято.

"Речь идет о третьих лицах — тех, кто не связан с владельцем SIM-карты. Что касается передачи карты ребёнку — этот момент мы обязательно учтём и рассмотрим возможные способы регулирования", — пояснил Мадиев.

Он подчеркнул, что речь не идёт о введении уголовной ответственности. Однако, возможно, будет предусмотрено административное наказание — в виде штрафа.

Размер штрафа пока не определён

Мадиев уточнил, что пока говорить о конкретных суммах или параметрах рано, так как обсуждение продолжается.

"Мы активно прорабатываем этот вопрос. Думаю, что уже в этом году соответствующее предложение может быть внесено на рассмотрение", — добавил министр.

Новый сервис на eGov: проверка SIM-карт

Также стало известно о запуске нового онлайн-сервиса на портале eGov. С его помощью казахстанцы могут узнать, сколько SIM-карт оформлено на их имя. Этот инструмент должен помочь усилить контроль за использованием мобильной связи и предотвратить возможные злоупотребления.

Планы по введению детских SIM-карт

Ранее, в марте, вице-министр просвещения сообщил о намерении внести изменения в законодательство, согласно которым родители будут обязаны приобретать для детей специальные детские SIM-карты.