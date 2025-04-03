Брат экс-замглавы Антикора получил 11 лет колонии

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор в отношении Кожабаева, брата экс-заместителя председателя Антикоррупционной службы. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео Антикоррупционной службы

Обвинение — взятка в особо крупном размере

Рассматривалось уголовное дело против Дауренбека Кожабаева, который ранее занимал пост заместителя руководителя департамента по противодействию коррупции в Шымкенте. Следствие установило, что он получил взятку в особо крупном размере. Обвинение было предъявлено по статье 366, часть 4 Уголовного кодекса РК.

Судебное решение

Пресс-служба суда сообщила, что Кожабаев признан виновным и приговорён к 11 годам лишения свободы. Помимо этого, ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе. Срок наказания он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в силу

На данный момент решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.