Трамп объявил о масштабном повышении пошлин: Казахстан и более 180 стран под ударом

На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о введении новых торговых пошлин в отношении более чем 180 стран. Среди них — Казахстан и другие государства бывшего СССР. Россия в списке не упоминается. Перевод выступления Трампа приводит РБК , сообщает Lada.kz

Кадр из видео: YouTube/ The White House

Логика новых тарифов: «ответные меры»

По словам Трампа, пошлины вводятся в ответ на действия иностранных государств, ранее установивших высокие тарифы в отношении американских товаров. Новый механизм, по его словам, предполагает, что США устанавливают пошлины, составляющие половину от тех, которые применялись против них.

Президент продемонстрировал таблицу с расчетами для различных стран. В некоторых случаях размер пошлин достигает 50%.

«Мы не собираемся больше быть страной, которую используют. Эти меры направлены на защиту американской промышленности и рабочих мест», — заявил Трамп.

Казахстан — в числе стран с повышенными тарифами

В отношении государств бывшего Советского Союза вводятся пошлины различного размера. Казахстану установлена одна из самых высоких ставок среди этого региона — 27%. Полный перечень выглядит следующим образом:

Молдавия — 31%

Казахстан — 27%

Армения — 10%

Азербайджан — 10%

Грузия — 10%

Узбекистан — 10%

Туркменистан — 10%

Кыргызстан — 10%

Таджикистан — 10%

Россия в представленном списке отсутствует.

Кто еще попал под новые пошлины

Наряду со странами СНГ, под действие новых тарифов попали крупнейшие мировые экономики, а также развивающиеся рынки. Вот некоторые из них:

Китай — 34%

Вьетнам — 46%

Тайвань — 32%

Япония — 24%

Южная Корея — 25%

Индия — 26%

ЕС — 20%

Бангладеш — 34%

Пакистан — 29%

Шри-Ланка — 44%

Лаос — 48%

Мьянма — 44%

Сербия — 37%

Мадагаскар — 47%

Лесото и Сен-Пьер и Микелон — рекордные 50%

Минимальный тариф — для всех остальных

Помимо адресных тарифов, США также вводят минимальный базовый сбор в размере 10% для всех остальных стран. Эта мера, по словам Трампа, призвана поддержать восстановление американской экономики и предотвратить недобросовестную конкуренцию.