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03.04.2025, 06:57

Трамп объявил о масштабном повышении пошлин: Казахстан и более 180 стран под ударом

Новости Казахстана 0 523

На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о введении новых торговых пошлин в отношении более чем 180 стран. Среди них — Казахстан и другие государства бывшего СССР. Россия в списке не упоминается. Перевод выступления Трампа приводит РБК, сообщает Lada.kz

Кадр из видео: YouTube/ The White House
Кадр из видео: YouTube/ The White House

 

Логика новых тарифов: «ответные меры»

По словам Трампа, пошлины вводятся в ответ на действия иностранных государств, ранее установивших высокие тарифы в отношении американских товаров. Новый механизм, по его словам, предполагает, что США устанавливают пошлины, составляющие половину от тех, которые применялись против них.

Президент продемонстрировал таблицу с расчетами для различных стран. В некоторых случаях размер пошлин достигает 50%.

«Мы не собираемся больше быть страной, которую используют. Эти меры направлены на защиту американской промышленности и рабочих мест», — заявил Трамп.

Казахстан — в числе стран с повышенными тарифами

В отношении государств бывшего Советского Союза вводятся пошлины различного размера. Казахстану установлена одна из самых высоких ставок среди этого региона — 27%. Полный перечень выглядит следующим образом:

  • Молдавия — 31%

  • Казахстан — 27%

  • Армения — 10%

  • Азербайджан — 10%

  • Грузия — 10%

  • Узбекистан — 10%

  • Туркменистан — 10%

  • Кыргызстан — 10%

  • Таджикистан — 10%

Россия в представленном списке отсутствует.

Кто еще попал под новые пошлины

Наряду со странами СНГ, под действие новых тарифов попали крупнейшие мировые экономики, а также развивающиеся рынки. Вот некоторые из них:

  • Китай — 34%

  • Вьетнам — 46%

  • Тайвань — 32%

  • Япония — 24%

  • Южная Корея — 25%

  • Индия — 26%

  • ЕС — 20%

  • Бангладеш — 34%

  • Пакистан — 29%

  • Шри-Ланка — 44%

  • Лаос — 48%

  • Мьянма — 44%

  • Сербия — 37%

  • Мадагаскар — 47%

  • Лесото и Сен-Пьер и Микелон — рекордные 50%

Минимальный тариф — для всех остальных

Помимо адресных тарифов, США также вводят минимальный базовый сбор в размере 10% для всех остальных стран. Эта мера, по словам Трампа, призвана поддержать восстановление американской экономики и предотвратить недобросовестную конкуренцию.

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