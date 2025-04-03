Трамп объявил о масштабном повышении пошлин: Казахстан и более 180 стран под ударом

На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о введении новых торговых пошлин в отношении более чем 180 стран. Среди них — Казахстан и другие государства бывшего СССР. Россия в списке не упоминается. Перевод выступления Трампа приводит РБК, сообщает Lada.kz
По словам Трампа, пошлины вводятся в ответ на действия иностранных государств, ранее установивших высокие тарифы в отношении американских товаров. Новый механизм, по его словам, предполагает, что США устанавливают пошлины, составляющие половину от тех, которые применялись против них.
Президент продемонстрировал таблицу с расчетами для различных стран. В некоторых случаях размер пошлин достигает 50%.
«Мы не собираемся больше быть страной, которую используют. Эти меры направлены на защиту американской промышленности и рабочих мест», — заявил Трамп.
В отношении государств бывшего Советского Союза вводятся пошлины различного размера. Казахстану установлена одна из самых высоких ставок среди этого региона — 27%. Полный перечень выглядит следующим образом:
Молдавия — 31%
Казахстан — 27%
Армения — 10%
Азербайджан — 10%
Грузия — 10%
Узбекистан — 10%
Туркменистан — 10%
Кыргызстан — 10%
Таджикистан — 10%
Россия в представленном списке отсутствует.
Наряду со странами СНГ, под действие новых тарифов попали крупнейшие мировые экономики, а также развивающиеся рынки. Вот некоторые из них:
Китай — 34%
Вьетнам — 46%
Тайвань — 32%
Япония — 24%
Южная Корея — 25%
Индия — 26%
ЕС — 20%
Бангладеш — 34%
Пакистан — 29%
Шри-Ланка — 44%
Лаос — 48%
Мьянма — 44%
Сербия — 37%
Мадагаскар — 47%
Лесото и Сен-Пьер и Микелон — рекордные 50%
Помимо адресных тарифов, США также вводят минимальный базовый сбор в размере 10% для всех остальных стран. Эта мера, по словам Трампа, призвана поддержать восстановление американской экономики и предотвратить недобросовестную конкуренцию.
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