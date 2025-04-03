В Семее пенсионерка на крутом авто устроила гонки по встречке

60-летнюю женщину задержали за грубое нарушение ПДД, её дело передано в суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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Инцидент произошёл 19 марта на одной из улиц Семея. По информации департамента полиции Абайской области, 60-летняя женщина за рулем автомобиля BMW X6 выехала на полосу встречного движения при выполнении манёвра. Такие действия являются серьёзным нарушением Правил дорожного движения и представляют угрозу безопасности других участников движения.

Авто отправили на штрафстоянку, материалы — в суд

После выявления нарушения полицейские действовали в рамках принципа "Закон и порядок". Нарушительницу привлекли к административной ответственности. Её автомобиль был перемещён на специализированную стоянку, а материалы дела направлены на рассмотрение в суд.

Согласно действующему административному законодательству, женщине грозит лишение водительских прав сроком на шесть месяцев.

Напоминание от полиции

В департаменте полиции напомнили, что перед законом все равны, независимо от возраста и статуса. Соблюдение ПДД — это не просто формальность, а ключевой фактор, обеспечивающий безопасность на дорогах.