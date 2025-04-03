Самые популярные имена в Казахстане во время Рамазана

В священный месяц Рамазан, когда мусульмане Казахстана погружаются в молитвы, пост и добрые дела, многие родители вдохновлялись духовной атмосферой при выборе имен для новорожденных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz
С 28 февраля по 31 марта 2025 года в стране зарегистрировано множество малышей с именами, отражающими исламские традиции, светлую символику и важные религиозные образы.
Согласно данным Бюро национальной статистики при Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, наибольшей популярностью среди новорожденных в Рамазан пользовались следующие имена:
Для мальчиков:
Рамазан – 662
Айсұлтан – 279
Мұхаммед – 161
Алдияр – 147
Омар – 147
Мухаммад – 137
Алихан – 133
Для девочек:
Айлин – 378
Медина – 376
Асылым – 264
Айша – 250
Раяна – 245
Мариям – 202
Томирис – 200
Аяла – 176
Сафия – 174
Хадиша – 167
Амина – 155
Айым – 144
Ясина – 137
Безусловным фаворитом среди мужских имен стало имя Рамазан, которым назвали 662 новорожденных. Это древнее мусульманское имя особенно актуально в месяц поста, отражая глубокое уважение к духовным традициям. В буквальном или образном смысле имя может переводиться как "жаркий", "испепеляющий", символизируя очищение души и тела через испытания.
Среди девочек лидером стало имя Айлин, что переводится как "лунный свет". Вероятно, популярность этого имени связана с особой ролью Луны в исламском календаре: именно по фазам Луны определяется начало и окончание Рамазана. Айлин — имя, полное нежности и света, его получили 378 маленьких казахстанок.
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