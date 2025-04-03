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03.04.2025, 08:39

Самые популярные имена в Казахстане во время Рамазана

Новости Казахстана 0 450

В священный месяц Рамазан, когда мусульмане Казахстана погружаются в молитвы, пост и добрые дела, многие родители вдохновлялись духовной атмосферой при выборе имен для новорожденных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

С 28 февраля по 31 марта 2025 года в стране зарегистрировано множество малышей с именами, отражающими исламские традиции, светлую символику и важные религиозные образы.

Лидеры по популярности: статистика имен

Согласно данным Бюро национальной статистики при Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, наибольшей популярностью среди новорожденных в Рамазан пользовались следующие имена:

Для мальчиков:

  • Рамазан – 662

  • Айсұлтан – 279

  • Мұхаммед – 161

  • Алдияр – 147

  • Омар – 147

  • Мухаммад – 137

  • Алихан – 133

Для девочек:

  • Айлин – 378

  • Медина – 376

  • Асылым – 264

  • Айша – 250

  • Раяна – 245

  • Мариям – 202

  • Томирис – 200

  • Аяла – 176

  • Сафия – 174

  • Хадиша – 167

  • Амина – 155

  • Айым – 144

  • Ясина – 137

Имя Рамазан — символ времени и веры

Безусловным фаворитом среди мужских имен стало имя Рамазан, которым назвали 662 новорожденных. Это древнее мусульманское имя особенно актуально в месяц поста, отражая глубокое уважение к духовным традициям. В буквальном или образном смысле имя может переводиться как "жаркий", "испепеляющий", символизируя очищение души и тела через испытания.

Лунный свет имени Айлин

Среди девочек лидером стало имя Айлин, что переводится как "лунный свет". Вероятно, популярность этого имени связана с особой ролью Луны в исламском календаре: именно по фазам Луны определяется начало и окончание Рамазана. Айлин — имя, полное нежности и света, его получили 378 маленьких казахстанок.

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