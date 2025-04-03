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03.04.2025, 09:31

Казахстан может потерять сотни миллионов долларов из-за проблем на КТК

Новости Казахстана 0 710

Аналитик Олжас Байдильдинов рассказал о возможных экономических последствиях ситуации с выносными причальными устройствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz

Фото: deliver2.ru
Фото: deliver2.ru

Ситуация с приостановкой работы двух из трёх выносных причальных устройств (ВПУ) на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) может обернуться для Казахстана серьёзными финансовыми потерями. Об этом сообщил аналитик Олжас Байдильдинов в своём Telegram-канале. По его словам, уже в ближайшее время страна рискует недополучить сотни миллионов долларов.

Ограничения на КТК: что известно

31 марта из эксплуатации были выведены два ВПУ, через которые осуществляется отгрузка нефти на морские танкеры. Это, по мнению Байдильдинова, неизбежно скажется на объемах экспорта. Несмотря на заявление пресс-службы Министерства энергетики о том, что отгрузка ведется в штатном режиме, аналитик уточняет: речь идет лишь о текущей ситуации.

«Это отгрузка здесь и сейчас», — подчёркивает он, добавляя, что склады консорциума могут быть заполнены уже в течение недели.

Возможные последствия: от сокращения добычи до потерь в бюджете

КТК обладает возможностью хранения более 1 млн тонн нефти. Однако, как отмечает Байдильдинов, при полной загрузке резервуаров крупнейшие нефтяные проекты Казахстана — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган — будут вынуждены сократить добычу. Это будет выгодно странам ОПЕК+, которые 3 апреля проведут совещание, а 5 апреля состоится министерская встреча с участием нового министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова.

Эксперт привёл примерный расчёт потерь:

  • При обычном объеме отгрузки в 5 млн тонн нефти,

  • Простой на уровне 50% означает снижение на 2,5 млн тонн, или более 18 млн баррелей,

  • По текущей рыночной цене это эквивалентно $1,2 млрд,

  • Потери бюджета и Нацфонда РК могут составить до $400 млн ежемесячно.

Простой в нефтянке — не просто пауза

Байдильдинов напоминает: остановка и последующий запуск нефтедобычи — процесс сложный и затратный.

«Это не водопроводный кран, который можно открыть и закрыть по желанию», — образно поясняет он.

Причины остановки и реакция отрасли

Проверка ВПУ, как уточнил аналитик, проводится в рамках более широкой инспекции Ространснадзора в портах Азово-Черноморского бассейна. Однако официальная позиция самого КТК по этому вопросу пока не озвучена.

Тем временем глава Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов заявил:

«Если проблема не будет решена в течение пяти дней, нефтедобыча в стране может упасть на 50%».

Он также предположил, что такая ситуация может быть своеобразным сигналом инвесторам. Поводом могли послужить нерешенные вопросы по восстановлению насосной станции «Кропоткинская», которую уже трижды атаковали дроны. Кроме того, ранее не было зафиксировано снижения добычи со стороны Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+.

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