Казахстанку приговорили к длительному сроку за переписку с родственником

В Жезказгане состоялось судебное заседание по делу женщины, обвинённой в распространении экстремистских материалов. Как сообщает Zakon.kz , приговор был оглашён 3 апреля 2025 года, передает Lada.kz

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Переписка из-за границы с признаками радикализма

Согласно официальной информации суда Улытауской области, в период с 2017 по 2018 год подсудимая, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, вела переписку через мессенджер Telegram с близким родственником, проживающим в Казахстане. Для общения она использовала вымышленный аккаунт.

В рамках переписки женщина отправляла материалы религиозного характера, которые, по заключению следствия и суда, содержали признаки пропаганды терроризма.

Суд признал вину доказанной

Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и обратилась к суду с просьбой не назначать ей наказание в виде лишения свободы. Однако суд посчитал действия подсудимой особо опасными.

Приговором Жезказганского городского суда она была признана виновной по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Пропаганда терроризма либо публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств телекоммуникаций». Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Судьба детей решается органами опеки

Поскольку у осуждённой имеются несовершеннолетние дети, вопрос об установлении опеки над ними передан в компетенцию органов опеки и попечительства. Сейчас ведомства занимаются определением дальнейшей судьбы детей.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.