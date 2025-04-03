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03.04.2025, 10:32

Пошлины Трампа ударят по карману: как новые тарифы США скажутся на ценах в Казахстане

Новости Казахстана 0 681

Казахстан попал в число стран, против которых США ввели повышенные торговые пошлины. Решение американских властей может привести к заметному росту цен на ряд товаров, в том числе тех, которые напрямую не связаны с США, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Что произошло

Соединённые Штаты объявили о введении новых торговых пошлин в размере 27% на товары из Казахстана. Для сравнения, для большинства соседних стран этот показатель составил всего 10%. Причиной стал выявленный дисбаланс в тарифной политике.

Эксперт и автор Telegram-канала "Комментарий" Эльдар Шамсутдинов пояснил, что этот шаг может оказать ощутимое влияние на цены и инфляцию в Казахстане уже во втором квартале текущего года.

Почему США ввели пошлины

Новые тарифы основаны на принципе взаимных пошлин (reciprocal tariffs): Вашингтон старается зеркально отвечать на торговые барьеры со стороны других государств.

«По оценке администрации Трампа, Казахстан применяет комбинированные тарифы на уровне 54%, в то время как США – только 27%. Этот дисбаланс оказался одним из самых значительных среди стран СНГ», – поясняет Шамсутдинов.

В расчет входят не только прямые таможенные пошлины, но и скрытые барьеры:

  • государственные субсидии,

  • валютные ограничения,

  • технические регламенты,

  • преференции внутри ЕАЭС.

Все эти факторы, по мнению США, дают Казахстану неоправданные преимущества, и теперь американская сторона стремится выровнять условия.

Что подорожает в первую очередь

Хотя прямой импорт из США в Казахстан относительно невелик, подорожание затронет ряд ключевых категорий товаров:

  • бытовая техника,

  • автомобили,

  • медицинское оборудование,

  • программное обеспечение,

  • фармацевтика,

  • косметика,

  • некоторые продукты питания.

По оценке эксперта, рост цен по этим позициям составит от 10 до 25% уже в ближайшие месяцы.

Косвенные последствия: дорожает всё

Эффект пошлин может быть куда шире, чем кажется на первый взгляд. Причина — глобальная зависимость от долларовых цепочек поставок и американских комплектующих.

По словам Шамсутдинова, пострадают следующие сферы:

  • потребительская электроника и техника,

  • строительные материалы,

  • одежда и обувь,

  • услуги в сфере медицины, логистики и ИТ.

Также возрастут издержки у бизнесов, завязанных на импорт, что приведет к росту цен в розничной торговле и строительстве. Вдобавок, на фоне новых тарифов может произойти ослабление тенге, что сделает дороже весь импорт — вне зависимости от страны происхождения.

Итог: удар по инфляции и доверию

По предварительным расчетам, новые пошлины США могут увеличить инфляцию в Казахстане на 1.0–1.5 процентных пункта уже во втором квартале 2025 года.

«Кроме прямых эффектов, велика и психологическая составляющая: усиление инфляционных ожиданий может запустить волну повышения цен в других сегментах», – подчеркивает эксперт.

Таким образом, последствия коснутся не только стоимости американских товаров, но и общей макроэкономической стабильности, включая курс тенге, инфляцию и потребительское поведение.

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